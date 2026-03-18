Λονδίνο: Συνέδριο με το βλέμμα στις ελληνικές τράπεζες

Με το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας να είναι στραμμένο στη Μέση Ανατολή και τις γεωπολιτικές εντάσεις και την αβεβαιότητα να αποτελούν «κανονικότητα», πραγματοποιείται το συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο, με τις ελληνικές τράπεζες να βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Παρά το γεγονός ότι συγκυρία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ευνοϊκή οι εκπρόσωποι του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σημειώνουν την αυξημένη κινητικότητα των θεσμικών επενδυτών και των funds.

Μερικές ώρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφή της 19ης Μαρτίου στις Βρυξέλλες στην οποία η κατάσταση στο Ιράν και οι προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η Ευρωπαϊκή Ενωσης θα είναι το βασικό θέμα συζήτηση, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα που έχει εδραιώσει τη θέση του στην ευρωπαϊκή τραπεζική κανονικότητα και το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στην ανθεκτικότητα, στην βιωσιμότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής τους.

Ετσι τα νέα επιχειρηματικά σχέδια βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων και ειδικότερα θέματα που αφορούν την πιστωτική επέκταση, τη διεύρυνση των πηγών εσόδων, τους ρυθμούς μεγένθυσης αλλά και τα ψηφιακά βήματα, ειδικά σε ότι αφορά τη τεχνητή νοημοσύνη. Κι όλα αυτά σε περιβάλλον κρίσης – με επίκεντρο την ενέργεια – και ορατού κινδύνου για ύφεση και στασιμοπληθωρισμό

Χθες πρώτη μέρα στο Λονδίνο, η τράπεζα Πειραιώς, που εκπροσωπήθηκε από τον CFO Θεοδωρο Γναρδέλλη και τον επικεφαλής του IR Ξενοφών Δαμαλά και η Εθνικής Τράπεζας με τον CEO Παύλο Μυλωνά και τον CFO Χρίστο Χριστοδούλου.

Η Πειραιώς στις αλλεπάλληλες συναντήσεις που είχε με επενδυτές και funds, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που θα έχει η ενσωμάτωση της Εθνική Ασφαλιστικής στη διαφοροποίηση εσόδων και την ενίσχυση της κερδοφορίας. Σημείωσαν το ισχυρό momentum και τις επιδόσεις – ρεκόρ στις εκταμιεύσεις που δίνουν τον τόνο για τα επόμενα χρόνια. Ειδικότερα, το νέο business plan προβλέπει αύξηση του χαρτοφυλακίου δανείων στα 56 δισ. ευρώ έως το 2030, από 37 δισ. ευρώ, με αιχμή τόσο την επιχειρηματική πίστη όσο και τη λιανική τραπεζική, σε ένα περιβάλλον όπου η στεγαστική πίστη επανέρχεται σε θετικό έδαφος. Τα υπο διαχείριση κεφάλαια της Πειραιώς θα προσεγγίσουν τα 20 δις ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκηση, ενισχύοντας τη συνεισφορά των προμηθειών.

Σε ότι αφορά την Εθνική Τράπεζα, ο CEO Παύλος Μυλωνάς κράτησε και στο Λονδίνο «κλειστά χαρτιά» σε ότι αφορά τις πολυαναμενόμενες κινήσεις της τράπεζας στον ασφαλιστικό κλάδο. Υπογράμμισε τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του 2025 και τη διανομή μερίσματος 1 δισ. ευρώ που αποτελούν για την ΕΤΕ αφετηρία για την επόμενη φάση, αυτή της πειθαρχημένες ανάπτυξης και της και διαρκούς δημιουργίας αξίας. Το επιχειρηματικό σχέδιο 2026–2028 προβλέπει καθαρή πιστωτική επέκταση άνω των 10 δισ. ευρώ, με έμφαση στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και την περαιτέρω ενίσχυση της στεγαστικής πίστης.

