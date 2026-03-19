 «Λόρδος Βύρωνας: Τελευταία Έξοδος», το 4ο PODCAST από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Το τέταρτο podcast αποτελεί μέρος συνολικά έξι διαδικτυακών ηχοεκπομπών πολιτιστικού περιεχομένου με τον τίτλο «Podcasts Πολιτισμού», δράση την οποία υλοποιεί η Διεύθυνση Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

19 Μαρ. 2026 14:41
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην δημοσίευση του τέταρτου podcast Πολιτισμού με τίτλο «Λόρδος Βύρωνας: Τελευταία Έξοδος».

Με αφορμή τον εορτασμό των 200 ετών από την έξοδο του Μεσολογγίου, η συζήτηση με την  Ρόζα Φλώρου πρόεδρο της Βυρωνικής Εταιρείας της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και του Ερευνητικού Κέντρου και Μουσείου για τον Λόρδο Βύρωνα και τον Φιλελληνισμό, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  Σκιαγραφεί την προσωπικότητα και αφηγείται τη ζωή και το έργο του Άγγλου ποιητή και φιλέλληνα. Ποιος ήταν τελικά ο άνθρωπος που αφιέρωσε την περιουσία του στον αγώνα της Ελλάδας για ελευθερία και άφησε την τελευταία του πνοή στο Μεσολόγγι μόλις στα 36 του χρόνια;

Οι ηχοεκπομπές καλύπτουν θεματολογία που αφορά τον πολιτισμό, την αρχαιολογία, την τοπική ιστορία και τα τοπόσημα, καθώς και σημεία πολιτιστικού, ιστορικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Τα θέματα που παρουσιάζονται εστιάζουν σε ιστορίες, διαδρομές, μνημεία και σημεία που είτε δεν έχουν αναδειχθεί επαρκώς και χρήζουν ιδιαίτερης μνείας, είτε είναι ήδη γνωστά, αλλά προσεγγίζονται από μια διαφορετική, λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό οπτική γωνία, μέσα από τις τοποθετήσεις ειδικών που συμμετέχουν σε κάθε podcast.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Παναγιώτης Μπράμος, δήλωσε: «Ο πολιτισμός αποτελεί την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη κάθε τόπου. Η ανάδειξη και η στήριξή του είναι πρωταρχικό μέλημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μέσα από τα Podcasts Πολιτισμού αξιοποιούμε σύγχρονα ψηφιακά μέσα για να φέρουμε την ιστορία και την πολιτιστική μας κληρονομιά πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση με δυναμική εξωστρέφειας, η οποία φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πολιτιστικός πρεσβευτής της Περιφέρειάς μας, εντός και εκτός των γεωγραφικών της ορίων».

Το τέταρτο podcast, με τίτλο «Λόρδος Βύρωνας: Τελευταία Έξοδος» έχει ήδη αναρτηθεί στο κανάλι Olympian Land στο YouTube:

Τα Podcasts Πολιτισμού είναι διαθέσιμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Olympian Land και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

