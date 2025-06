Λος Αντζελες: Απαγόρευση κυκλοφορίας -Tραμπ: Eχει γίνει εισβολή ξένων εχθρών – Εντοπίστηκε πτώμα ΒΙΝΤΕΟ

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε στρατιωτική βάση, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Τρίτη 10/06/2025, ότι έχει γίνει εισβολή «ξένων εχθρών» στο Λος Άντζελες, όπου ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης και πολίτες που διαδήλωναν εναντίον της πολιτικής του για τη μετανάστευση.

«Αυτή η αναρχία δεν θα συνεχιστεί. Δεν θα επιτρέψουμε να υφίστανται επιθέσεις ομοσπονδιακοί πράκτορες και δεν θα αφήσουμε αμερικανική πόλη να υφίσταται εισβολή και κατάκτηση από ξένους εχθρούς», πέταξε μπροστά σε ένστολους στρατιωτικούς ο Αμερικανός πρόεδρος, που διέταξε να αναπτυχθούν χιλιάδες μέλη των ένοπλων δυνάμεων στην καλιφορνέζικη μεγαλούπολη.

«Αυτό που βλέπετε στην Καλιφόρνια είναι γενικευμένη επίθεση εναντίον της ειρήνης, της δημόσιας τάξης και της εθνικής κυριαρχίας, που διεξάγεται από ταραχοποιούς υπό ξένες σημαίες με σκοπό να συνεχιστεί η ξένη εισβολή στη χώρα μας», είπε ακόμη ο πρόεδρος Τραμπ.

Στην ομιλία αυτή με εξαιρετικά σκληρό τόνο σε μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές βάσεις της χώρας, ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος χαρακτήρισε τους διαδηλωτές «ζώα» και έκρινε πως «φέρουν υπερήφανα τις σημαίες άλλων χωρών».

Φρόντισε να αποδοκιμαστούν ηχηρά ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ και ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, και οι δυο Δημοκρατικοί.

Ο κ. Τραμπ διέταξε να αναπτυχθούν χιλιάδες άνδρες της εθνοφρουράς και 700 πεζοναύτες, αψηφώντας την εναντίωση των αρχών της Καλιφόρνιας, διατεινόμενος πως η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου.

Ο κ. Νιούσομ χαρακτήρισε τις αποφάσεις του «δικτατορικές».

Το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες έκανε λόγο για «μαζικές συλλήψεις», καθώς διάφορες ομάδες συνεχίζουν να συγκεντρώνονται στη ζώνη απαγόρευσης κυκλοφορίας.

«Πολλαπλές ομάδες συνεχίζουν να συγκεντρώνονται στην 1η οδό μεταξύ Spring και Alameda», έγραψε το LAPD στο X. «Οι ομάδες αυτές αντιμετωπίζονται και δρομολογούνται μαζικές συλλήψεις».

«Οποιοδήποτε άτομο παραμένει σε παράνομη συνάθροιση ή εγκληματική δραστηριότητα θα κρατηθεί και θα συλληφθεί», ανέφερε το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες σε προηγούμενη ανάρτηση στο X.

Σχεδόν 200 άνθρωποι συνελήφθησαν την Τρίτη, δήλωσε ο αρχηγός του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες Τζιμ ΜακΝτόνελ.

Multiple groups continue to congregate on 1st St between Spring and Alameda.

Those groups are being addressed and mass arrests are being initiated.

Curfew is in effect.

— LAPD Central Division (@LAPDCentral) June 11, 2025