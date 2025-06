Λος Άντζελες:Η Καλιφόρνια στα δικαστήρια για να εμποδίσει τον Τραμπ να κατεβάσει την Εθνοφρουρά

Στην Καλιφόρνια ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ προσέφυγε σήμερα (10/6/2025) στη Δικαιοσύνη για να μπλοκάρει την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει την Εθνοφρουρά για την επιβολή της τάξης στην πολιτεία μετά τις ταραχές στο Λος Άντζελες.

Τραμπ: Η Εθνοφρουρά θα παραμείνει στο Λος Άντζελες

Η κίνηση του Νιούσομ έρχεται μετά την εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναπτυχθούν περίπου 4.000 μέλη της Εθνοφρουράς και 700 πεζοναύτες στο Λος Άντζελες.

The State of California and Governor Gavin Newsom have filled an emergency motion with U.S. District Judge Charles Breyer, seeking a temporary restraining order against President Donald J. Trump, Secretary of Defense Pete Hegseth, and the Department of Defense, in an attempt to… pic.twitter.com/TlZ7iH9OIU

— OSINTdefender (@sentdefender) June 10, 2025