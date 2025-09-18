Λουκέτα αύριο σε 9 μαγαζιά στην Αθήνα: Έρχονται άλλες 14 σφραγίσεις

Με εντατικούς ελέγχους και αυστηρές σφραγίσεις, ο Δήμος Αθηναίων επιχειρεί να βάλει τέλος στην αυθαιρεσία με τα τραπεζοκαθίσματα που καταλαμβάνουν δημόσιους χώρους, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής.

Λουκέτα αύριο σε 9 μαγαζιά στην Αθήνα: Έρχονται άλλες 14 σφραγίσεις
18 Σεπ. 2025 14:55
Pelop News

Σε νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος βάζει λουκέτο σε καταστήματα που παρανομούν, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία και προστατεύοντας το δικαίωμα πρόσβασης όλων των πολιτών σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και πλατείες.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων, για αύριο Παρασκευή 19/9 έχει προγραμματιστεί το κλείσιμο 9 καταστημάτων (Κ.Υ.Ε), για 4 έως 10 μέρες, λόγω υπέρβασης της χρήσης κοινοχρήστου χώρου ή και χρήσης κοινοχρήστου χώρου χωρίς άδεια. Ακόμα 14 σφραγίσεις θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα.

Από τα 9 καταστήματα, που θα σφραγιστούν αύριο, τα 4 βρίσκονται στο Ιστορικό Τρίγωνο (Αιόλου, Ερμού, Πλατεία Αγίας Ειρήνης, Μητροπόλεως), τα 2 στο Κολωνάκι, τα 2 στο Θησείο και το 1 στο Μοναστηράκι. Συνολικά από τις αρχές του έτους έχουν υπογραφεί 116 σφραγίσεις.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε τέτοιες παραβάσεις: «Θα συνεχίσουμε να βάζουμε λουκέτο στα μαγαζιά που καταπατούν δημόσιο χώρο. Η Αθήνα ανήκει σε όλους τους πολίτες και όχι σε αυτούς τους λίγους, που νομίζουν ότι μπορούν να γλιτώσουν τις συνέπειες μέσα από παραθυράκια. Οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, οι πεζόδρομοι και οι πλατείες δεν είναι “τραπεζοκαθίσματα προς ενοικίαση”. Οι κανόνες ισχύουν για όλους. Η ανοχή μας απέναντι στην παρανομία ήταν και θα είναι μηδενική. Προστατεύουμε την προσβασιμότητα σε όλη την πόλη».

Από τη μεριά του, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων Θωμάς Γεωργιάδης, τόνισε: «Τα κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται δίπλα στον πολίτη και προστατεύουν τους κοινόχρηστους χώρους. Το μήνυμά μας είναι σαφές. Η νομιμότητα θα τηρηθεί. Κανείς δεν εξαιρείται από το νόμο. Όποια καταστήματα παρανομούν και τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα σε δημόσιο χώρο χωρίς άδεια, θα σφραγίζονται».

Όπως ανέφερε, ο Δήμος Αθηναίων εντείνει τους ελέγχους για τα παράνομα τραπεζοκαθίσματα κι επιβάλλει αυστηρότερες κυρώσεις και πρόστιμα, εφαρμόζοντας τη νέα κανονιστική απόφαση για την κατάληψη και αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων από καταστήματα και επιχειρήσεις.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ