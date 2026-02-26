«Λουκέτα» και νέες επιχειρήσεις: Πώς έκλεισε το 2025

«Λουκέτα» και νέες επιχειρήσεις: Πώς έκλεισε το 2025
26 Φεβ. 2026 13:40
Pelop News

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα (26.2.2026) η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που προχώρησαν σε διακοπή δραστηριότητας («λουκέτο») ανήλθαν σε 557 το 2025, έναντι 304 το 2024, σημειώνοντας άνοδο 83,2%.

Την ίδια στιγμή, αυξημένες εμφανίζονται και οι ενάρξεις νέων επιχειρήσεων. Οι εγγραφές για το σύνολο των τομέων της οικονομίας έφτασαν τις 140.229, παρουσιάζοντας αύξηση 5,8% σε σύγκριση με το 2024 (132.507 νέες επιχειρήσεις).

Η εικόνα στο δ΄ τρίμηνο

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι πτωχεύσεις διαμορφώθηκαν σε 161, αυξημένες κατά 103,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, όταν είχαν ανέλθει σε 79.

Όσον αφορά τις νέες εγγραφές επιχειρήσεων, αυτές ανήλθαν σε 36.402 το δ΄ τρίμηνο του 2025. Ο αριθμός είναι αυξημένος κατά 4,7% σε ετήσια βάση και κατά 14,6% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του ίδιου έτους.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια διττή εικόνα στην αγορά, με έντονη άνοδο των πτωχεύσεων αλλά ταυτόχρονα και αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω νέων ενάρξεων.

