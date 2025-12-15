«Λουκέτο» στο Δήμο Ηλιδας αύριο Τρίτη 16/12

Ο Δήμος Ήλιδας συμμετέχει στην απεργία των Δήμων όλης της χώρας της 16ης Δεκεμβρίου, με συμβολικό κλείσιμο των υπηρεσιών του και συμμετοχή του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην συγκέντρωση και κινητοποίηση που διοργανώνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) έξω από τη Βουλή την ώρα που θα συζητείται ο νέος κρατικός προϋπολογισμός.

Όπως τονίζει ο δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, «με βάση αυτό που ζούμε καθημερινά όλοι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οικονομικές δυσκολίες είναι τεράστιες και χρόνο με το χρόνο διευρύνονται. Μάλιστα, βάσει του προϋπολογισμού του κράτους, το 2026 αναμένεται να είναι από τις χειρότερες οικονομικές χρονιές για τους δήμους. Οι δήμοι είναι πλέον σε οριακό σημείο, ακόμα και για ζητήματα όπως αυτά της καταβολής μισθοδοσίας Αν είχαμε αυτά τα χρήματα που μας αφαιρούν κάθε χρόνο, τότε θα καλύπταμε πλήρως τις ανάγκες μας».

Ο κύριος Χριστοδουλόπουλος επεσήμανε ότι οι δήμοι έχουν αποκλειστεί από πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, “αποψιλώνονται” από προσωπικό δίχως αντικατάσταση, ενώ εσχάτων χάνουν και τη διαχείριση των πολεοδομιών». Με την αιφνιδιαστική απόφαση της κυβέρνησης, οι οικοδομικές και κατασκευαστικές άδειες, περνούν ως αρμοδιότητα στο “Κτηματολόγιο”. Πρέπει να παραμείνουν στους Δήμους και αν η πολιτική απόφαση έχει οριστικό χαρακτήρα, τότε σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να φύγει από του Δήμους το προσωπικό των Υπηρεσιών Δόμησης.

Στο νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης που παρουσιάστηκε γίνονται προσπάθειες εκσυγχρονισμού, όμως έχουμε της επιφυλάξεις μας, αφού απέχει αρκετά από μία ουσιαστική μεταρρύθμιση του κράτους, που θα εφαρμόζει το μοντέλο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, με πλήρη ανεξαρτησία κι αυτοτέλεια των ΟΤΑ», τόνισε -μεταξύ άλλων- ο Δήμαρχος Ήλιδας.

«Βρισκόμαστε σ’ ένα κρίσιμο σημείο», πρόσθεσε με νόημα, ξεκαθαρίζοντας ότι χρειάζονται γενναίες αποφάσεις, όπως -για παράδειγμα- ένα ειδικό Εθνικό Σχέδιο Ενίσχυσης των Υποδομών Καθημερινότητας των Δήμων, ανάλογο με όσα υπήρχαν παλαιότερα, προκειμένου, όπως ανέφερε: «να λυθούν ζητήματα υποδομών της καθημερινότητας. Οι δήμοι ασφυκτιούν, αφού οι δρόμοι είναι παλιοί και γεμάτοι λακκούβες, τα πεζοδρόμια χαλασμένα, οι κοινόχρηστοι χώροι απαρχαιωμένοι, τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης προβληματικά, και η αγροτική οδοποιία κατεστραμμένη».

«Σε κάθε περίπτωση, η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει στους δήμους τους αναγκαίους πόρους, το απαραίτητο προσωπικό και τα θεσμικά εργαλεία, προκειμένου να υλοποιήσουν το πρόγραμμά τους και να παράγουν ουσιαστικό έργο», κατέληξε ο κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Το θέμα της κινητοποίησης των ΟΤΑ και της συμμετοχής σε αυτή του Δήμου Ήλιδας, θα απασχολήσει και την τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιο.

