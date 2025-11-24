Λουτράκι: «Συγγνώμη» από τη δασκάλα μετά την καταγγελία για 6χρονο – Μετακινείται εν αναμονή της έρευνας BINTEO

Σε συγγνώμη προς τους γονείς του 6χρονου μαθητή και προς το ίδιο το παιδί προχώρησε η δασκάλα του δημοτικού σχολείου στο Λουτράκι, η οποία πρόσφατα είχε καταγγείλει ότι ο ανήλικος την θώπευσε κατά τη διάρκεια μαθήματος – μια καταγγελία που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και οδήγησε σε προκαταρκτική έρευνα.

Η δασκάλα, η οποία είχε χαρακτηρίσει τον μαθητή «μελλοντικό βιαστή», μίλησε στον ΑΝΤ1 και εξέφρασε λύπη εάν η στάση της πλήγωσε την οικογένεια: «Συγγνώμη αν στεναχώρησα την οικογένεια και αν προκάλεσα αναστάτωση. Αγαπάμε όλα τα παιδάκια του κόσμου».

Παρά τη συγγνώμη της, ξεκαθάρισε ότι δεν μετανιώνει για την καταγγελία, υποστηρίζοντας πως την έκανε «για προστασία».

«Βίωσα πολλά, βρήκα παρηγοριά στη θρησκεία»

Η δασκάλα μίλησε και για το προσωπικό της παρελθόν, αναφέροντας πως η πίστη της είναι αποτέλεσμα δύσκολων εμπειριών: «Ασχολούμαι με τα θεία εδώ και 5 χρόνια για να πάρω δύναμη και παρηγοριά στα βάσανα της ζωής μου. Βασανίστηκα πολύ. Πέρασα έναν αποτυχημένο γάμο 30 χρόνων, ήμουν κακοποιημένη γυναίκα, με έναν ναρκισσιστή και βίαιο άνδρα».

Πρόσθεσε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό της «θεούσα», αλλά «θεοσεβούμενη», ενώ τόνισε πως μεγαλώνει μόνη της τα δύο παιδιά της.

«Τα παιδιά δεν έχουν μάθει όρια»

Η δασκάλα μίλησε και για τα ζητήματα συμπεριφοράς στα σχολεία: «Τα παιδιά δεν έχουν μάθει τι σημαίνει όριο. Οι γονείς έχουν άγνοια για τη σωστή διαπαιδαγώγησή τους».

Παράλληλα, μέσα από τη θρησκευτική της πίστη απηύθυνε και πάλι μήνυμα συγχώρεσης προς τους γονείς του παιδιού:

«Επειδή πιστεύω στον Χριστό, απαντώ στους γονείς του παιδιού: συγγνώμη αν τους στεναχώρησα».

Μετακίνηση σε άλλο σχολείο

Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για τη σοβαρή καταγγελία, η δασκάλα έχει μεταφερθεί σε άλλο σχολείο. Όπως λέει, η αλλαγή αυτή την έχει επιβαρύνει: «Δεν έχω χρήματα, μεγαλώνω δύο παιδιά μόνη μου».

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, με γονείς και εκπαιδευτικούς να αναμένουν τα επίσημα συμπεράσματα.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



