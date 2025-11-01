«Λύγισε» ο Άδωνις Γεωργιάδης στη συνάντηση με συγγενείς θυμάτων από το Μάτι: Η στιγμή που δεν συγκράτησε τα δάκρυά του

Μια στιγμή που, όπως ο ίδιος περιέγραψε, δεν θα ξεχάσει ποτέ στη δημόσια πορεία του, έζησε ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη συνάντησή του με τα μέλη του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών από την τραγωδία στο Μάτι. Ο υπουργός Υγείας παραδέχθηκε πως δάκρυσε ακούγοντας τη Βαρβάρα Φύτρου, τη γυναίκα που έχασε τα δύο παιδιά και τον σύζυγό της στη φονική πυρκαγιά πριν από επτά χρόνια.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η συζήτηση με τα μέλη του Συλλόγου, τα οποία περιέγραψε ως «παράδειγμα αξιοπρέπειας και δύναμης ψυχής», οδήγησε σε πρωτοβουλίες για την επίλυση ζητημάτων αποζημιώσεων και υγειονομικής κάλυψης. Μετά από επικοινωνία του με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, συμφωνήθηκε να προστεθεί διάταξη στο επερχόμενο νομοσχέδιο, ώστε τα ποσά αποζημιώσεων των πυρόπληκτων να είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα.

Ο υπουργός δεσμεύθηκε επίσης ότι ο ΕΟΠΥΥ θα μπορεί να καλύπτει κατ’ εξαίρεση όλες τις ανάγκες υγείας των εγκαυματιών και των συγγενών των θυμάτων, αναγνωρίζοντας –όπως είπε– «την ευθύνη του κράτους απέναντι στους ανθρώπους που υπέστησαν τη μεγαλύτερη τραγωδία».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκλεισε την ανάρτησή του εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τους ανθρώπους του Συλλόγου, τονίζοντας ότι «χωρίς μίσος και χωρίς τοξικότητα, με ευγένεια και αξιοπρέπεια, ζητούν απλώς το δίκαιο».

