Λύση «εδώ και τώρα» ζητούν οι ξενοδόχοι για την ταλαιπωρία των ταξιδιωτών τα Χριστούγεννα

Άμεση λύση ζητούν οι ξενοδόχοι της χώρας για τη μεγάλη ταλαιπωρία που υφίστανται χιλιάδες ταξιδιώτες στους δρόμους, εν μέσω της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), κ. Γιάννης Χατζής, κάνει λόγο για «αλγεινή κατάσταση», ζητώντας να αποκατασταθεί η ομαλή κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο εντός της ημέρας.

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Χατζής επισημαίνει ότι οι ξενοδόχοι στηρίζουν τους αγρότες, αναγνωρίζοντας τη στενή και αλληλοεξαρτώμενη σχέση του ξενοδοχειακού κλάδου με τον πρωτογενή τομέα. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται και σε σχετική επιστολή της ΠΟΞ προς το κυβερνητικό επιτελείο, οι μορφές των κινητοποιήσεων δεν θα πρέπει να προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις σε άλλους κλάδους της οικονομίας και στην τοπική κοινωνία.

«Δεν γνωρίζουμε ποιος ευθύνεται για την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Οι μόνοι όμως που σίγουρα δεν φταίνε είναι οι πελάτες μας, τα μέλη μας και οι εργαζόμενοί μας», τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΞ, ζητώντας μέχρι το τέλος της ημέρας να έχει βρεθεί λύση, ώστε να αποκατασταθεί η ασφαλής και ομαλή κυκλοφορία και να περιοριστεί, κατά το δυνατόν, η οικονομική ζημιά. «Κάποια στιγμή πρέπει όλοι να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν», καταλήγει.

Στο 50% οι ακυρώσεις στη Μαγνησία

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στον νομό Μαγνησίας, όπου βρίσκονται ορισμένοι από τους προορισμούς που έχουν πληγεί περισσότερο. Σύμφωνα με τους ξενοδόχους της περιοχής, οι ακυρώσεις το προηγούμενο διάστημα αγγίζουν το 50%.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, κ. Γιώργος Ζαφείρης, δήλωσε ότι οι επαγγελματίες του κλάδου αναμένουν να δουν αν θα δοθεί λύση εντός της ημέρας, ώστε οι ταξιδιώτες να φτάσουν στους προορισμούς τους. «Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά την κατάσταση και περιμένουμε μια λύση. Ωστόσο, σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά να εγείρουμε αξιώσεις κατά του Δημοσίου σε πρώτη φάση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ηπειρωτική Ελλάδα ματώνει»

Την έντονη ανησυχία του για τις επιπτώσεις στον τουριστικό κλάδο εκφράζει και ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΞ και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας, κ. Άγγελος Καλλίας. «Η ηπειρωτική Ελλάδα αυτή τη στιγμή ματώνει», δηλώνει, σημειώνοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για να αποτιμηθούν συνολικά οι απώλειες.

Όπως εξηγεί, ο τζίρος που χάνεται τις ημέρες των εορτών είναι ο υψηλότερος ολόκληρης της χειμερινής σεζόν, ιδιαίτερα για προορισμούς που δεν διαθέτουν τα έσοδα και τις υψηλές τιμές της θερινής περιόδου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, στα θεματικά πάρκα οι απώλειες φτάνουν το 40% του τζίρου, ενώ για τους ξενοδόχους, εφόσον χαθεί η εορταστική περίοδος, οι απώλειες μπορεί να αγγίξουν το 40% έως 50%.

Ο κ. Καλλίας αναφέρει, τέλος, ότι καταγράφονται ακυρώσεις κρατήσεων ακόμη και ύψους 3.000 ευρώ από ταξιδιώτες που δεν θα καταφέρουν να φτάσουν στον προορισμό τους, ενώ ακυρώνονται και πολυήμερες κρατήσεις 4-5 ημερών. Ακόμη και αν το πρόβλημα επιλυθεί άμεσα, όπως σημειώνει, είναι πολύ πιθανό οι πολυήμερες διαμονές να περιοριστούν σε 2-3 ημέρες, μειώνοντας περαιτέρω τα έσοδα του κλάδου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



