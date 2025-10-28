Μ. Μπιτσάκου: «Παίρνω δύναμη φορώντας το σκουφάκι με το 10»

Δυο πατρινές είχε στο ρόστερ της η ομάδα πόλο του Πανιωνίου, που νίκησε προχθές τον ΝΟΠ.

Την Μαργαρίτα Μπιτσάκου και την Μαρίσα Ρακιντζή και αμφότερες σημείωσαν από δυο γκολ και έδειξαν σε καλή κατάσταση και αποτελούν σημαντικές μονάδες για την ομάδα της Νέας Σμύρνης.

Μετά το τέλος μιλήσαμε με την Μαργαρίτα Μπιτσάκου η οποία φορούσε το νούμερο 10, τον αριθμό που φορούσε πολλά ο πατέρας και θρύλος του πόλο Δημήτρης Μπιτσάκος

«Είχαμε καλύτερο ρυθμό, παίξαμε καλύτερη άμυνα, ο ΝΟΠ μέχρι τo ημίχρονο ήταν αρκετά ανταγωνιστικός, αλλά στη συνέχεια ανεβάσαμε στροφές και νικήσαμε» δήλωσε η Μαργαρίτα Μπιτσάκου.

Σε ερώτηση για το πως νιώθει που φορά το σκουφάκι με το 10, είπε: «Το σκουφάκι με τον αριθμό δέκα τον πήρα φέτος και είμαι πολύ χαρούμενη, Νιώθω μια έξτρα δύναμη όταν αγωνίζομαι».

