Μ. Ρέππας: «Μεγάλη η απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Το ’χουμε» του ΣΚΑΪ, έδωσαν οι Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου, με αμφότερους να μιλούν στις απώλειες αγαπημένων συνεργατών τους, με πιο πρόσφατη εκείνη της Καίτης Κωνσταντίνου, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην ελληνική τηλεόραση και θέατρο.

Ο Μιχάλης Ρέππας μίλησε με πικρία, αλλά και συγκίνηση αναφέροντας: «Αφήστε το θέμα της απώλειας φίλων, γιατί πια σε εμάς είναι και μεγάλος ο αριθμός. Δεν είναι ένας και δυο. Το πιο πρόσφατο τραύμα ήταν ο θάνατος της Καίτης Κωνσταντίνου, ένα μεγάλο χαστούκι. Δεν ήταν, όμως, μόνο η Καίτη, για να συνεχίσει λέγοντας: «Εμένα με πληγώνει τώρα να δω τις “Τρεις Χάριτες” ή “Η κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα”.

Κάπως μου φαίνεται. Αλλά χαίρομαι γιατί ο κόσμος ούτε που το συνειδητοποιεί. Δηλαδή μας αντιμετωπίζει σαν μισοζωντανούς».

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Παπαθανασίου στάθηκε στην διαφορά του οπτικοακουστικού υλικού σε σχέση με το θέατρο, λέγοντας:

«Αυτό είναι και το καλό του οπτικοακουστικού σε σχέση με το θέατρο. Στις δουλειές αυτές οι άνθρωποι και οι ηθοποιοί μένουν, ενώ στο θέατρο, δυστυχώς, εξατμίζονται».

