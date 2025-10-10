Μ. Ρέππας: «Μεγάλη η απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου»

Ο Μιχάλης Ρέππας μίλησε με πικρία, αλλά και συγκίνηση για τους φίλους που έχουν χαθεί τα τελευταία χρόνια από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Μ. Ρέππας: «Μεγάλη η απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου»
10 Οκτ. 2025 11:18
Pelop News

Συνέντευξη στην εκπομπή «Το ’χουμε» του ΣΚΑΪ, έδωσαν οι Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου, με αμφότερους να μιλούν στις απώλειες αγαπημένων συνεργατών τους, με πιο πρόσφατη εκείνη της Καίτης Κωνσταντίνου, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην ελληνική τηλεόραση και θέατρο.

Ο Μιχάλης Ρέππας μίλησε με πικρία, αλλά και συγκίνηση αναφέροντας: «Αφήστε το θέμα της απώλειας φίλων, γιατί πια σε εμάς είναι και μεγάλος ο αριθμός. Δεν είναι ένας και δυο. Το πιο πρόσφατο τραύμα ήταν ο θάνατος της Καίτης Κωνσταντίνου, ένα μεγάλο χαστούκι. Δεν ήταν, όμως, μόνο η Καίτη, για να συνεχίσει λέγοντας: «Εμένα με πληγώνει τώρα να δω τις “Τρεις Χάριτες” ή “Η κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα”.

Κάπως μου φαίνεται. Αλλά χαίρομαι γιατί ο κόσμος ούτε που το συνειδητοποιεί. Δηλαδή μας αντιμετωπίζει σαν μισοζωντανούς».

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Παπαθανασίου στάθηκε στην διαφορά του οπτικοακουστικού υλικού σε σχέση με το θέατρο, λέγοντας:

«Αυτό είναι και το καλό του οπτικοακουστικού σε σχέση με το θέατρο. Στις δουλειές αυτές οι άνθρωποι και οι ηθοποιοί μένουν, ενώ στο θέατρο, δυστυχώς, εξατμίζονται».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:24 Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοινώνει τον νέο πρωθυπουργό-Τα φαβορί
11:21 Σύγκρινε online τα τιμολόγια ρεύματος και δες ποιο σε συμφέρει μέσα σε 1 λεπτό
11:21 Στο Εφετείο ο «δολοφόνος με το τσεκούρι»: Αναβιώνει η φρίκη της ΔΟΥ Κοζάνης
11:19 Υπουργείο Εργασίας: Στην τελική ευθεία για τις συλλογικές συμβάσεις
11:18 Μ. Ρέππας: «Μεγάλη η απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου»
11:17 Ευελπίδων: Γυναίκα έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στα δικαστήρια
11:11 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηπιες διορθώσεις στο ξεκίνημα
11:09 Ο Απόλλων χωρίς Κιέρ κόντρα στο Παγκράτι
11:06 Η διαθήκη του φόβου: Νέα τροπή στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας
11:00 Πάτρα: Καρέ καρέ όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς – Ξεκινά η δίκη
10:57 Χατζηδάκης προς βρετανικές εταιρείες: «Επενδύστε στην Ελλάδα»
10:56 Black Rabbit: Αδέλφια, ένας καθρέφτης της κοινωνίας
10:56 Το «καμπανάκι» του διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας για την οικονομία
10:52 Τρίπολη: Αυτός είναι ο λόγος του μαχαιρώματος μαθητή, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
10:48 Νέα Φιλαδέλφεια: Αιματηρή απόπειρα ληστείας διανομέα
10:47 Ισραηλινά ΜΜΕ: «Ο Τραμπ τη Δευτέρα ταξιδεύει στο Ισραήλ»-Ξεκίνησε η αποχώρηση δυνάμεων ΒΙΝΤΕΟ
10:42 Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις της 454ης Επετείου της Ναυμαχίας Ναυπάκτου, το πρόγραμμα
10:40 Το μοναδικό σενάριο που θέλει την Εθνική να προκρίνεται στο Μουντιάλ
10:38 Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα η μεταβίβαση της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στον ΑΔΜΗΕ
10:32 Τσιάρας στην «Π»: «Οι έντιμοι αγρότες να κάνουν λίγη υπομονή»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ