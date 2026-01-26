Μάχη για τη ζωή νεογέννητης φώκιας στους Λειψούς – Μεταφέρθηκε στην Αθήνα για εξειδικευμένη περίθαλψη ΒΙΝΤΕΟ

Σε κρίσιμη κατάσταση εντοπίστηκε μια νεογέννητη φώκια στους Λειψούς, με το βάρος της να απέχει δραματικά από το φυσιολογικό για την ηλικία της. Το μικρό θαλάσσιο θηλαστικό μεταφέρθηκε στην Αθήνα για εξειδικευμένη φροντίδα, με τους ειδικούς να δίνουν μάχη για την επιβίωσή του.

Μάχη για τη ζωή νεογέννητης φώκιας στους Λειψούς – Μεταφέρθηκε στην Αθήνα για εξειδικευμένη περίθαλψη ΒΙΝΤΕΟ
26 Ιαν. 2026 14:53
Pelop News

Σε οριακή κατάσταση βρέθηκε μια νεογέννητη φώκια ηλικίας περίπου ενός μήνα στους Λειψούς, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους και στους ειδικούς για την επιβίωσή της. Το μικρό θαλάσσιο θηλαστικό εντοπίστηκε απομακρυσμένο από τη μητέρα του, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, και έφερε εμφανή σημάδια εξάντλησης.

Το βάρος της φώκιας ήταν μόλις 12 κιλά, όταν για την ηλικία της θα έπρεπε να αγγίζει περίπου τα 25 κιλά, γεγονός που καταδεικνύει σοβαρό υποσιτισμό και αυξημένο κίνδυνο για τη ζωή της.

Αγώνας από κτηνιάτρους για να κρατηθεί στη ζωή

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κτηνίατρος Μιχάλης Κοντραφούρης και η κτηνίατρος Νεφέλη Κοντραφούρη από το κτηνιατρικό κέντρο της Λέρου έδωσαν μάχη με τον χρόνο, παρέχοντας τις πρώτες κρίσιμες φροντίδες και σταθεροποιώντας την κατάσταση του ζώου.

Το μικρό θηλαστικό μεταφέρθηκε με πλοίο στην Αθήνα, όπου θα λάβει εξειδικευμένη περίθαλψη από ειδικούς στη διάσωση και αποκατάσταση θαλάσσιων θηλαστικών. Οι ειδικοί παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι, ενώ οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την επιβίωσή της.

