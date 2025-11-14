Μαδούρο σε Τραμπ: Θέλουμε ειρήνη σε όλη την Αμερική, όχι άλλη Λιβύη, όχι άλλο Αφγανιστάν

Μιλώντας στο CNN κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης στην Καράκας την Πέμπτη, ο Μαδούρο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα πρέπει να ενωθούν για την ειρήνη στην περιοχή, εν μέσω αυξημένων εντάσεων.

14 Νοέ. 2025 16:08
Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ζήτησε από τις ΗΠΑ να ενωθούν με τη Βενεζουέλα για την ειρήνη στην Αμερική, ενώ καταδίκασε την ανάπτυξη αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

Μιλώντας στο CNN κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης στην Καράκας την Πέμπτη, ο Μαδούρο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα πρέπει να ενωθούν για την ειρήνη στην περιοχή, εν μέσω αυξημένων εντάσεων. Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία στην Καραϊβική, κατηγορώντας τη Βενεζουέλα για την αποστολή πλοίων που μεταφέρουν ναρκωτικά. Παρά την επιμονή της Ουάσινγκτον ότι ο στρατιωτικός συσχετισμός έχει στόχο να διαταράξει τη ροή των ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση του Καράκας θεωρεί ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν την αλλαγή καθεστώτος στη χώρα.

Ο Μαδούρο κάλεσε τους Αμερικανούς να αποφύγουν μια νέα παρατεταμένη σύγκρουση, ζητώντας από τον λαό των ΗΠΑ στα ισπανικά: «Να ενωθούμε για την ειρήνη της Αμερικής. Όχι άλλοι ατελείωτοι πόλεμοι. Όχι άλλοι άδικοι πόλεμοι. Όχι άλλη Λιβύη. Όχι άλλο Αφγανιστάν».

Όταν ρωτήθηκε αν είχε κάποιο μήνυμα για τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο Μαδούρο απάντησε στα αγγλικά: «Ναι ειρήνη, ναι ειρήνη».

Ο Μαδούρο δεν απάντησε άμεσα αν ανησυχεί για ενδεχόμενη επιθετικότητα από τις ΗΠΑ. Αντίθετα, δήλωσε ότι είναι επικεντρωμένος στη διακυβέρνηση της χώρας του με ειρήνη.

Ο Βενεζουελάνος Πρόεδρος συμμετείχε σε μια μαζική συγκέντρωση για τη νεολαία της Βενεζουέλας, την οποία αργότερα προέτρεψε να αντισταθεί σε αυτό που χαρακτήρισε «απειλή εισβολής από τις ΗΠΑ».

Τους τελευταίους τρεις μήνες, οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει περίπου 15.000 στρατιώτες στην Καραϊβική, συνοδευόμενους από περισσότερα από 12 πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου ενός αεροπλανοφόρου, που χαρακτηρίζεται ως «η πιο θανατηφόρα πολεμική πλατφόρμα» του αμερικανικού Ναυτικού.

Η στρατιωτική ανάπτυξη, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή από την εισβολή στην Παναμά το 1989, έχει προκαλέσει εικασίες ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να προετοιμάζονται για έναν μεγαλύτερο πόλεμο.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 20 επιθέσεις κατά υποτιθέμενων πλοίων ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, με 80 θύματα.

