Μαδρίτη: Η πολύχρωμη πρωτεύουσα, τι να δείτε

Η σημερινή μας επιλογή είναι η πρωτεύουσα της Ισπανίας.

Η Μαδρίτη είναι μία από τις πλέον πολυπολιτισμικές πρωτεύουσες, ενώνει μαγευτικά τη μεσογειακή γοητεία με τις αξίες της Δύσης, τα καλλιτεχνικά αριστουργήματα από τα χρόνια της Αναγέννησης και μετά με μία τόσο ανεξάντλητη νυχτερινή ζωή που όμοιά της δύσκολα θα βρείτε σε πολλά ακόμα σημεία της Ευρώπης.

Φτάνοντας στην πολύχρωμη Μαδρίτη φροντίστε να εξασφαλίσετε αρκετό χρόνο, προκειμένου να περιπλανηθείτε ελεύθεροι και ξένοιαστοι στις φαρδιές λεωφόρους (όπως η πασίγνωστη και γεμάτη μαγαζιά Gran Via) και τα γραφικά στενά, στις πανέμορφες πλατείες και στα καταπράσινα πάρκα, αφού αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να αντικρύσετε τα αμέτρητα πρόσωπα της ισπανικής πρωτεύουσας, τις δεκάδες διαφορετικές εκδοχές ενός τόπου που ξέρει να διασκεδάζει.

Για πολλούς η Μαδρίτη είναι το πολύ καλό φαγητό, το θρυλικό «σπίτι» της Ρεάλ Μαδρίτης, το στάδιο Santiago Bernabéu, μα και οι ταυρομαχίες που, παρά τη δικαιολογημένη κοινωνική κατακραυγή, εδώ παραμένουν ζωντανές σαν αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κουλτούρας. Στην ουσία, όμως, η Μαδρίτη είναι οι πολλές αντιθέσεις και το συνεχώς μεταλλασσόμενο συνονθύλευμα από διαφορετικούς πολιτισμούς που έχουν κάνει υπό κάποια έννοια αισθητή την παρουσία τους εδώ.

Αν ένα ταξίδι στην πατρίδα του καλού jamon, των ατελείωτων tapas, του γευστικού βερμούτ, αλλά και τις Γκερνίκα του Picasso είναι στα μελλοντικά σχέδιά σας, είναι από τις σημαντικότερες εμπειρίες που πρέπει να βιώσετε στην πρωτεύουσα της Ισπανίας. Στην ισπανική πρωτεύουσα δύο μεγάλα, σπουδαία μουσεία, κονταροχτυπιούνται για την πιο εξέχουσα θέση στις καρδιές των ταξιδιωτών. Ισως το Prado να είναι το διασημότερο, αλλά το Εθνικό Μουσείο Reina Sofia καταφέρνει να υποδέχεται περισσότερους επισκέπτες σε ετήσια βάση, φιλοξενώντας το πιο σημαντικό αντιπολεμικό έργο στην παγκόσμια ιστορία. Η Γκερνίκα του Πάμπλο Πικάσο, φιλοτεχνημένη πάνω σε καμβά τεραστίων διαστάσεων, απεικονίζει τον φρικτό βομβαρδισμό της μικρής, ομώνυμης ισπανικής πόλης.

Προσπαθήστε να είστε εκεί από νωρίς το πρωί, εάν θέλετε να αποφύγετε τις εξαντλητικές ουρές. Κι αυτό γιατί το Reina Sofia, που άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του το 1992, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά ιδρύματα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



