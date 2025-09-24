«Maestro»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της 4ης σεζόν, πότε θα τη δούμε στις οθόνες μας ΦΩΤΟ

Η δημοφιλής σειρά «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, που απέκτησε διεθνή φήμη μέσω Netflix, επιστρέφει για τέταρτη σεζόν. Η έναρξη των γυρισμάτων επισημοποιήθηκε μέσα από φωτογραφίες που ανάρτησαν οι πρωταγωνιστές Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Κλέλια Ανδριολάτου και Ορέστης Χαλκιάς, προσφέροντας μια πρώτη γεύση στους θαυμαστές της σειράς.

Ο δημιουργός της σειράς, μέσω του Instagram, σχολίασε: «Και κάπως έτσι όλα αρχίσανε πάλι! Νέα σεζόν, νέα επεισόδια, νέα κεφάλαια, παλιές αμαρτίες!».,

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christopher Papakaliatis (@christopherpapakaliatis)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maestro In Blue (@maestroinblue.tvseries)

Η νέα σεζόν θα φέρει στο προσκήνιο δύο νέα πρόσωπα που θα επηρεάσουν καθοριστικά την πλοκή. Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Buongiorno», στους νέους ρόλους θα δούμε τον Γιώργο Χρυσοστόμου και την Ανθή Ευστρατιάδου, προσθέτοντας φρεσκάδα και ανατροπές στη συνέχεια της ιστορίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Orestis Chalkias (@orestis.chalkias)

Οι φίλοι της σειράς μπορούν να περιμένουν εξελίξεις που συνδυάζουν την αναγνωρισμένη δραματική αφήγηση του Παπακαλιάτη με καινούργιες συγκινήσεις και μυστικά.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



