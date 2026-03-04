Μάγδα Φύσσα μετά την τελεσίδικη καταδίκη της Χρυσής Αυγής: «Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα»

Με έντονη συγκίνηση και εμφανή ανακούφιση βγήκε από το Εφετείο η Μάγδα Φύσσα μετά την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή. Η μητέρα του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια και μίλησε για μια ιστορική στιγμή δικαίωσης.

Μάγδα Φύσσα μετά την τελεσίδικη καταδίκη της Χρυσής Αυγής: «Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα»
04 Μαρ. 2026 12:30
Pelop News

Εμφανώς συγκινημένη και βαθιά ικανοποιημένη από την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα στελέχη της Χρυσής Αυγής εμφανίστηκε η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του δολοφονημένου από τη ναζιστική οργάνωση Παύλου Φύσσα, βγαίνοντας από το Εφετείο.

Απευθυνόμενη στο πλήθος που την υποδέχθηκε με χειροκροτήματα, ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια, μιλώντας για μια ιστορική στιγμή που, όπως είπε, δεν αφορά μόνο την ίδια και την οικογένειά της.

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ για άλλη μια φορά δίπλα μας. Σήμερα κέρδισε η αλληλεγγύη, κέρδισε η αγάπη, κέρδισε η ειρήνη. Δεν δικαιώνονται μόνο τα θύματα αυτά της Χρυσής Αυγής σήμερα. Δικαιώνονται και όλα τα θύματα του φασισμού και ειδικά τα θύματα που πήγαν για εκτέλεση», τόνισε στην αρχή της δήλωσής της.

«Το δικό μου παιδί πήγε για να δει την μπάλα»

Η Μάγδα Φύσσα αναφέρθηκε και στις δραματικές στιγμές που σημάδεψαν τη δολοφονία του γιου της, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση αφορά συνολικά τη μάχη απέναντι στον φασισμό.

«Ακριβώς το ίδιο έκανε και το δικό μου παιδί. Βέβαια, τότε είχαμε κατοχή. Τώρα ήταν σε καιρό ειρήνης και είχε πάει για να δει την μπάλα. Κι όμως το ναζιστικό αυτό μόρφωμα βγήκε στο δρόμο και σκότωσε. Καταδικάστηκε όμως σήμερα τελεσίδικα πια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Φεύγω με μια ανακούφιση»

Κλείνοντας τη δήλωσή της, η ίδια μίλησε για την προσωπική της ανάγκη να αφήσει πίσω της αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα να υπάρξει δικαιοσύνη και σε άλλες σημαντικές υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να τους ξαναδώ. Εύχομαι λοιπόν οι δίκες που είναι στο προσκήνιο να έχουν αυτό το αίσιο τέλος, μια δικαιοσύνη για όλο τον κόσμο. Ειρήνη σε όλο τον κόσμο παιδιά μου», είπε.

Αγκαλιές μετά την ανακοίνωση της απόφασης

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης στο Εφετείο επικράτησαν συγκινητικές στιγμές, με τη Μάγδα Φύσσα να αγκαλιάζεται με συνηγόρους και υποστηρικτές της πολιτικής αγωγής.

Την ίδια στιγμή, οι καταδικασθέντες και στελέχη της Χρυσής Αυγής, μεταξύ των οποίων ο Ηλίας Κασιδιάρης και ο Γιάννης Λαγός, εμφανίζονταν εμφανώς απογοητευμένοι από την έκβαση της δίκης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:13 Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Βεζένκοφ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ
14:13 Δένδιας για την απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου»
14:00 Δωρεάν επικοινωνία για Έλληνες στον Κόλπο: Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
14:00 Τουρκία: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στη χώρα
13:57 Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα
13:49 Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο αποδήμων: Ανοίγει παράθυρο αλλαγών για ευρύτερη συναίνεση
13:40 Φάμελλος κατά κυβέρνησης για τη στάση στη Μέση Ανατολή: Ζητά σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
13:34 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος μετά την επίθεση σε συμμαθητή – Προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό
13:28 Δυτική Αχαΐα: Δήμος και ξενοδόχοι σε κοινή γραμμή για τουρισμό και υποδομές
13:25 ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο – Ακριβότερα κρέας και φρούτα
13:21 Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιπαράθεση με Κουτσούμπα και αιχμές προς τα δεξιά της ΝΔ για την Κύπρο
13:16 Σρι Λάνκα: Ανασύρθηκαν σοροί από την ιρανική φρεγάτα – Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
13:15 Τέλος στην αγωνία για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, πότε γίνονται οι αιτήσεις
13:12 Ραγκούσης – Μαντζουράνης: «Κόκκινη γραμμή» η αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο
13:09 Ζεφύρι: Εντοπίστηκε τηλεφωνικό κέντρο απάτης – Έξι συλλήψεις και λεία πάνω από 300.000 ευρώ
13:06 Αυτά τα ζώδια θα έχουν την καλύτερη χρονιά μετά το 2020
13:01 O Ανδρουλάκης ζητά προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές
13:00 Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τα καύσιμα – Αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο και στην Πάτρα
12:56 Αγρίνιο: Νέα κακουργηματική δίωξη στη νταντά για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 4χρονου
12:55 Καμένα Βούρλα: η λουτρόπουλη της Ελλάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ