Μάγδα Φύσσα μετά την τελεσίδικη καταδίκη της Χρυσής Αυγής: «Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα»

Εμφανώς συγκινημένη και βαθιά ικανοποιημένη από την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα στελέχη της Χρυσής Αυγής εμφανίστηκε η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του δολοφονημένου από τη ναζιστική οργάνωση Παύλου Φύσσα, βγαίνοντας από το Εφετείο.

Απευθυνόμενη στο πλήθος που την υποδέχθηκε με χειροκροτήματα, ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια, μιλώντας για μια ιστορική στιγμή που, όπως είπε, δεν αφορά μόνο την ίδια και την οικογένειά της.

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ για άλλη μια φορά δίπλα μας. Σήμερα κέρδισε η αλληλεγγύη, κέρδισε η αγάπη, κέρδισε η ειρήνη. Δεν δικαιώνονται μόνο τα θύματα αυτά της Χρυσής Αυγής σήμερα. Δικαιώνονται και όλα τα θύματα του φασισμού και ειδικά τα θύματα που πήγαν για εκτέλεση», τόνισε στην αρχή της δήλωσής της.

«Το δικό μου παιδί πήγε για να δει την μπάλα»

Η Μάγδα Φύσσα αναφέρθηκε και στις δραματικές στιγμές που σημάδεψαν τη δολοφονία του γιου της, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση αφορά συνολικά τη μάχη απέναντι στον φασισμό.

«Ακριβώς το ίδιο έκανε και το δικό μου παιδί. Βέβαια, τότε είχαμε κατοχή. Τώρα ήταν σε καιρό ειρήνης και είχε πάει για να δει την μπάλα. Κι όμως το ναζιστικό αυτό μόρφωμα βγήκε στο δρόμο και σκότωσε. Καταδικάστηκε όμως σήμερα τελεσίδικα πια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Φεύγω με μια ανακούφιση»

Κλείνοντας τη δήλωσή της, η ίδια μίλησε για την προσωπική της ανάγκη να αφήσει πίσω της αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα να υπάρξει δικαιοσύνη και σε άλλες σημαντικές υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να τους ξαναδώ. Εύχομαι λοιπόν οι δίκες που είναι στο προσκήνιο να έχουν αυτό το αίσιο τέλος, μια δικαιοσύνη για όλο τον κόσμο. Ειρήνη σε όλο τον κόσμο παιδιά μου», είπε.

Αγκαλιές μετά την ανακοίνωση της απόφασης

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης στο Εφετείο επικράτησαν συγκινητικές στιγμές, με τη Μάγδα Φύσσα να αγκαλιάζεται με συνηγόρους και υποστηρικτές της πολιτικής αγωγής.

Την ίδια στιγμή, οι καταδικασθέντες και στελέχη της Χρυσής Αυγής, μεταξύ των οποίων ο Ηλίας Κασιδιάρης και ο Γιάννης Λαγός, εμφανίζονταν εμφανώς απογοητευμένοι από την έκβαση της δίκης.

