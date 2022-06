Μάγεψε την Καστροπολιτεία του Μυστρά η Πολυφωνική ΦΩΤΟ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή της 50μελούς ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» στα «Χορωδιακά 2022», που οργάνωσε ο Μουσικός Όμιλος Σπάρτης, το παρελθόν Σάββατο στο πλαίσιο και προς τιμή των «Παλαιολογείων», στον εμβληματικό χώρο της Καστροπολιτείας του Μυστρά.

Συμμετείχαν επίσης η Χορωδία του Μουσικού Ομίλου Σπάρτης και η Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου.

Η ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» ερμήνευσε τρία αφιερώματα:

• ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, με τα έργα:

«ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ» («Τα Νικητήρια», από τη «Συμφωνία της Λεβεντιάς», ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, «BOGORODITSE DEVO» (Ave Maria), και «THE LORD BLESS YOU AND KEEP YOU», JOHN RUTTER.

• ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ, με τα έργα:

«AVE VERUM CORPUS» και «LACRIMOSA» (Από το REQUIEM), WOLFGANG AMADEUS MOZART, και

• ΣΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, με τα έργα:

«ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» (Λιποτάκτες), Στίχοι: Γιάννης Θεοδωράκης, επεξεργασία: ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ, «ΜΕ ΤΟ ΛΥΧΝΟ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΥ» (Άξιον εστί), Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης, επεξεργασία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΚΑΛΑΣ και θα κλείσει το πρόγραμμα της με το έργο: «GOOD NIGHT, SWEETHEART», CALVIN KARTER & HAMES HUDSON.

Πιάνο έπαιξε η καθηγήτρια του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», Λούση Χριστοδούλου. Τη χορωδία διηύθυνε, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού, Μο Σταύρος Σολωμός.

Παράλληλα, το βράδυ της παρελθούσης Κυριακής, πραγματοποιήθηκε η πρώτη σπουδαστική συναυλία του ΩΔΕΙΟΥ της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ [Διεύθυνση: Γιώργος Μπουρδόπουλος], με την Σχολή Μονωδίας, τάξη της καθηγήτριας Ήρας Ζέρβα, με τον γενικό τίτλο: «Mosaic».

Οι σπουδαστές της τάξεως, ερμήνευσαν υποδειγματικά έργα από το διεθνές ρεπερτόριο, όπως: Cesti, Mozart, Scarlatti, Haendel, Pergolesi, Schubert, Bellini, Donizetti, Bizet, Webber και Κωνσταντινίδη, αποδεικνύοντας την επιμελημένη εργασία που επιτελείται σε αυτήν την τάξη, από την διδάσκουσα καθηγήτρια.

Στο πλαίσιο της συναυλίας, στην κατάμεστη αίθουσα συναυλιών του Οργανισμού «Τόλης Νομικός», πραγματοποιήθηκε και το διπλωματικό ρεσιτάλ του τελειόφοιτου σπουδαστή, Άγγελου Κυδωνιέως, ο οποίος ερμήνευσε έργα: Gluck, Vivaldi, Haendel, Mozart, Thomas, Donizetti και Ravel.