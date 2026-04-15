Μάγιαρ: Αλλαγές στα κρατικά ΜΜΕ και νέος νόμος για την ελευθερία του Τύπου

Ο Πέτερ Μάγιαρ, νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές στον χώρο της ενημέρωσης, βάζοντας στο στόχαστρο τη σημερινή λειτουργία των κρατικών ΜΜΕ και προαναγγέλλοντας νέο νόμο για τα μέσα ενημέρωσης.

Ο ίδιος δήλωσε ότι, μόλις αναλάβει η νέα κυβέρνησή του, θα ανασταλεί η μετάδοση των κρατικών μέσων στη σημερινή της μορφή, θα δημιουργηθεί νέα αρχή για τα μέσα και θα μπουν σε εφαρμογή παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της ελευθερίας του Τύπου. Σε συνέντευξή του στον κρατικό ραδιοσταθμό Kossuth, είπε χαρακτηριστικά ότι «κάθε Ούγγρος αξίζει μια δημόσια υπηρεσία μέσων ενημέρωσης που μεταδίδει την αλήθεια».

Η τοποθέτησή του έρχεται λίγα 24ωρα μετά τη μεγάλη εκλογική νίκη του κόμματός του, του Tisza («Σεβασμός και Ελευθερία»), που έβαλε τέλος στα 16 χρόνια διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν. Σύμφωνα με το Reuters, η επικράτηση του Μάγιαρ δίνει στην παράταξή του ισχυρή κοινοβουλευτική δύναμη, ικανή να στηρίξει σημαντικές θεσμικές αλλαγές.

Το ζήτημα των μέσων ενημέρωσης θεωρείται από τα πιο κρίσιμα στην επόμενη ημέρα της Ουγγαρίας, καθώς η διακυβέρνηση Όρμπαν είχε δεχθεί έντονη κριτική από ευρωπαϊκούς θεσμούς και οργανώσεις για την εικόνα ανεξαρτησίας του Τύπου και για την επιρροή της εξουσίας στα δημόσια και ιδιωτικά μέσα.

Την ίδια ώρα, ο Μάγιαρ ξεκαθάρισε ότι δεν θα ασχοληθεί μόνο με θεσμικές αλλαγές. Όπως είπε, ένα από τα πιο επείγοντα ζητήματα των επόμενων εβδομάδων θα είναι η ασφάλεια στις προμήθειες καυσίμων. Γι’ αυτό και ανέφερε ότι θα χρειαστεί να έχει επαφές με τη διοίκηση της MOL, της μεγάλης πετρελαϊκής εταιρείας της χώρας.

Η αναφορά του στα καύσιμα δείχνει ότι η νέα ηγεσία θέλει να συνδυάσει τις πολιτικές και θεσμικές παρεμβάσεις με ζητήματα καθημερινότητας και οικονομικής σταθερότητας. Σε μια περίοδο που η Ουγγαρία πιέζεται από ενεργειακές και οικονομικές αβεβαιότητες, ο εφοδιασμός της αγοράς θεωρείται βασικό θέμα για τη νέα κυβέρνηση.

Συνολικά, το πρώτο στίγμα που δίνει ο Μάγιαρ είναι ότι θέλει να αλλάξει γρήγορα τη δημόσια εικόνα της χώρας, τόσο στο εσωτερικό όσο και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αλλαγές στα ΜΜΕ, η έμφαση στην ελευθερία του Τύπου και η προσπάθεια για σταθερότητα στην αγορά καυσίμων δείχνουν ποια θα είναι τα πρώτα μέτωπα της νέας κυβέρνησης στην Ουγγαρία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



