Μαγιόρκα: Τρόμος σε παραθαλάσσιο θέρετρο με τουλάχιστον 4 νεκρούς, φόβοι για παγιδευμένους 

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή του ενώ υπάρχουν φόβοι για εγκλωβισμένους -μέχρι και 10 άτομα- μετά από κατάρρευση σε κτίριο, σε παραθαλάσσιο θέρετρο, στη Μαγιόρκα.

Σύμφωνα με την thesun.co.uk αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί μετά την κατάρρευση σε μπαρ εστιατόριο στο παραθαλάσσιο θέρετρο στη Μαγιόρκα. Οι 4 από αυτούς είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση εάν οι νεκροί και οι τραυματίες είναι ντόπιοι ή τουρίστες. Ένας τοπικός αξιωματούχος δήλωσε: «Έχουμε ενεργοποιήσει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης της οροφής ενός διώροφου κτιρίου στην Avenida Cartago στην Playa de Palma, όπου άνθρωποι έχουν παγιδευτεί.

«Πυροσβέστες και τοπική αστυνομία βρίσκονται στο σημείο».

Two dead and at least 12 injured after building collapse in Playa de Palma, Majorca, emergency services say.pic.twitter.com/JBnJSlukrK

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 23, 2024