Μαγνησία: Εντοπίστηκε νεκρός ο 72χρονος Αυστριακός μετά από 40 ημέρες αναζήτησης

Τραγικός επίλογος για την υπόθεση εξαφάνισης του 72χρονου Αυστριακού Έρχαρντ Προλ, καθώς χθες Κυριακή 16 Νοεμβρίου εντοπίστηκε σορός άνδρα στην παραλία Πετρομέλισσο της Μαγνησίας, πλησίον του Καμαρίου. Οι αστυνομικές αρχές ενημέρωσαν την οικογένειά του, βάζοντας τέλος σε αναζήτηση που διήρκεσε σχεδόν σαράντα ημέρες.

Σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, η οποία θα αποκαλύψει τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου, αφήνοντας ανοιχτά πολλά ερωτήματα για τις λεπτομέρειες του περιστατικού.

Ο άτυχος άνδρας, αναχώρησε το πρωί της 3ης Οκτωβρίου από το ξενοδοχείο του στο Στόμιο Λάρισας, που διέμενε, με νοικιασμένο ασημί Fiat Panda, με προορισμό προγραμματισμένη εκδρομή στον Όλυμπο. Ωστόσο, τα ίχνη του χάθηκαν από εκείνη την ώρα. Σύμφωνα με τις έρευνες, κινήθηκε αρχικά προς την παραλιακή περιοχή του Αγιόκαμπου, ενώ το τελευταίο σήμα του κινητού του εντοπίστηκε νότια της Σωτηρίτσας.

Ο 72χρονος δεν παρουσιάστηκε ποτέ στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης στις 4 Οκτωβρίου, οπότε είχε κλείσει εισιτήριο επιστροφής. Η κόρη του, Ούρσουλα Κάιζερ, έφτασε στην Ελλάδα για να συντονίσει τις προσπάθειες έρευνας και εξέφρασε την οδύνη της στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», αναφέροντας τις δυσκολίες συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών και την ένταση της αγωνίας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ο Ορειβατικός Φορέας Καλαμπάκας-Τεμπών (ΟΦΚΑΘ) και η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης – Δασοπυρόσβεσης Πολιτικής Προστασίας Δίου Ολύμπου. Ο εντοπισμός της σορού επιβεβαιώνει την τύχη του ταξιδιώτη, αλλά τα ακριβή γεγονότα πίσω από την εξαφάνιση και τον θάνατό του παραμένουν προς διερεύνηση.

Πηγή: ΕΡΤnews

