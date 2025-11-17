Μαγνησία: Εντοπίστηκε νεκρός ο 72χρονος Αυστριακός μετά από 40 ημέρες αναζήτησης

Μαγνησία: Εντοπίστηκε νεκρός ο 72χρονος Αυστριακός μετά από 40 ημέρες αναζήτησης
17 Νοέ. 2025 10:21
Pelop News

Τραγικός επίλογος για την υπόθεση εξαφάνισης του 72χρονου Αυστριακού Έρχαρντ Προλ, καθώς χθες Κυριακή 16 Νοεμβρίου εντοπίστηκε σορός άνδρα στην παραλία Πετρομέλισσο της Μαγνησίας, πλησίον του Καμαρίου. Οι αστυνομικές αρχές ενημέρωσαν την οικογένειά του, βάζοντας τέλος σε αναζήτηση που διήρκεσε σχεδόν σαράντα ημέρες.

Σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, η οποία θα αποκαλύψει τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου, αφήνοντας ανοιχτά πολλά ερωτήματα για τις λεπτομέρειες του περιστατικού.

Ο άτυχος άνδρας, αναχώρησε το πρωί της 3ης Οκτωβρίου από το ξενοδοχείο του στο Στόμιο Λάρισας, που διέμενε, με νοικιασμένο ασημί Fiat Panda, με προορισμό προγραμματισμένη εκδρομή στον Όλυμπο. Ωστόσο, τα ίχνη του χάθηκαν από εκείνη την ώρα. Σύμφωνα με τις έρευνες, κινήθηκε αρχικά προς την παραλιακή περιοχή του Αγιόκαμπου, ενώ το τελευταίο σήμα του κινητού του εντοπίστηκε νότια της Σωτηρίτσας.

Ο 72χρονος δεν παρουσιάστηκε ποτέ στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης στις 4 Οκτωβρίου, οπότε είχε κλείσει εισιτήριο επιστροφής. Η κόρη του, Ούρσουλα Κάιζερ, έφτασε στην Ελλάδα για να συντονίσει τις προσπάθειες έρευνας και εξέφρασε την οδύνη της στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», αναφέροντας τις δυσκολίες συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών και την ένταση της αγωνίας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ο Ορειβατικός Φορέας Καλαμπάκας-Τεμπών (ΟΦΚΑΘ) και η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης – Δασοπυρόσβεσης Πολιτικής Προστασίας Δίου Ολύμπου. Ο εντοπισμός της σορού επιβεβαιώνει την τύχη του ταξιδιώτη, αλλά τα ακριβή γεγονότα πίσω από την εξαφάνιση και τον θάνατό του παραμένουν προς διερεύνηση.

Πηγή: ΕΡΤnews

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:04 Γηροκομείο της φρίκης στην Κυψέλη: Ελλείψεις ακόμη και σε σαπούνια και πάνες – Εργαζόμενοι μιλούν για εγκατάλειψη
13:00 Υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο: Γραφειοκρατία, ΣτΕ και τοπικές αντιδράσεις – Οι «εξετάσεις» της Πολιτείας
12:59 Πάτρα: «Έπνιξε» κάδο με γυαλιά και μπάζα στα Βραχνέικα και πλήρωσε το τίμημα – Πρόστιμο σε επαγγελματία από τον Δήμο ΦΩΤΟ
12:52 ΝΟΠ :Με πυρετό έπαιξε ο Σέρβος
12:51 Αγρίνιο: Σύλληψη άνδρα με καταδικαστική απόφαση για διακεκριμένη κλοπή
12:49 Κομισιόν: Σταθερή ανάπτυξη 2,1% για την Ελλάδα το 2025 – Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 η ανεργία
12:45 Πάτρα: Τέσσερις συλλήψεις σε λίγες ώρες για ναρκωτικά και οπλοκατοχή
12:42 «Ένα λουλούδι για τη μνήμη»: Πλήθος στο Πολυτεχνείο 52 χρόνια μετά – Αυστηρά μέτρα στο κέντρο της Αθήνας
12:38 Νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό – Η Ελλάδα αποκτά 4η φρεγάτα Belharra με βαλλιστικούς πυραύλους
12:29 Θεσσαλονίκη: 80χρονος ανατίναξε το σπίτι του γιου του – «Ήταν περιουσία που φτιάξαμε με ιδρώτα»
12:26 Πάτρα: 15χρονος οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο – 13χρονος συνοδηγός, σύλληψη και για τη μητέρα
12:21 Αγρίνιο: 17χρονη λιποθύμησε από αλκοόλ – Συνελήφθη καταστηματάρχης
12:16 Νέο κύμα κακοκαιρίας «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα – 48 ώρες με βροχές και καταιγίδες, έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
12:07 Δήμας: Σε 20 ημέρες παραδίδεται η Πατρών–Πύργου – Παρών στα εγκαίνια ο Μητσοτάκης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Δυο ενστάσεις και προσωρινό μπλόκο στην ανακατασκευή του κολυμβητηρίου της Αγυιάς
12:00 Πάτρα: Ακόμα περιμένουν το… τοιχίο αντιστήριξης στο Γηροκομειό – «Φυλακισμένοι» στα σπίτια τους
12:00 Πάτρα: Σε κρίσιμη καμπή η υπόθεση των 12 συμβασιούχων της ΔΕΥΑΠ
11:53 Ιστορική η «τεσσάρα» που δέχθηκε η Παναχαϊκή
11:50 «Το μυστικό της ευτυχίας»: Μια βραδιά για γονείς και παιδιά από τη «Διέξοδο» Αιγίου
11:45 Επίδομα θέρμανσης: Σπεύδουν χιλιάδες νοικοκυριά – Τα λάθη που “καίνε” την αίτηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ