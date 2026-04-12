Μαγνησία: Ιερέας διέκοψε την Ανάσταση για τις κροτίδες

12 Απρ. 2026 19:35
Pelop News

Μια απρόσμενη διακοπή σημειώθηκε το βράδυ της Ανάστασης στα Κανάλια Μαγνησίας, όταν ιερέας διέκοψε τη λειτουργία λίγο πριν ακουστεί το «Χριστός Ανέστη», προκειμένου να απευθυνθεί σε ομάδα νεαρών στον προαύλιο χώρο του ναού.

Οι νεαροί ετοιμάζονταν να ανάψουν πυροτεχνήματα με έντονους κρότους, γεγονός που οδήγησε τον ιερέα να παρέμβει με αυστηρό ύφος. Όπως εξήγησε, σε πολύ κοντινή απόσταση λειτουργεί γηροκομείο, και οι δυνατοί θόρυβοι προκαλούν αναστάτωση και φόβο στους ηλικιωμένους φιλοξενούμενους.

Η παρέμβαση προκάλεσε στιγμιαία αμηχανία στους πιστούς, καθώς έγινε σε μια από τις πιο ιερές και φορτισμένες στιγμές της ακολουθίας. Ωστόσο, το μήνυμα του ιερέα βρήκε ανταπόκριση στους περισσότερους, αναδεικνύοντας τη σημασία της ευαισθησίας και του σεβασμού προς ευάλωτες ομάδες.
Λίγο αργότερα, η λειτουργία συνεχίστηκε κανονικά και το «Χριστός Ανέστη» ακούστηκε μέσα σε πιο ήρεμο και συγκρατημένο κλίμα.

πηγή: thenewspaper

