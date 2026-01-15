Μακαρονόπιτα αντί για βασιλόπιτα: Ένα έθιμο μνήμης στην Αγυιά

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγυιάς – Τερψιθέας καλεί κατοίκους και φίλους της περιοχής σε μια ιδιαίτερη και συμβολική τελετή κοπής της Αγυιώτικης βασιλόπιτας, η οποία εδώ και τρία χρόνια έχει αποκτήσει έναν ξεχωριστό χαρακτήρα: η βασιλόπιτα γίνεται… μακαρονόπιτα!

Γιατί Μακαρονόπιτα στην Αγυιά;

Η Αγυιά υπήρξε για δεκαετίες σημαντικό βιομηχανικό κέντρο παραγωγής ζυμαρικών και ζύθου. Από τη μακαρονοποιία Παπαχρυσάνθου & Καμπέρος, μέχρι τη ΜΙΣΚΟ, χιλιάδες κάτοικοι εργάστηκαν στα εργοστάσια που διαμόρφωσαν τόσο την οικονομική όσο και την κοινωνική ζωή της γειτονιάς.

Η μακαρονόπιτα, λοιπόν, είναι προϊόν που ριζώνει στην ίδια την ιστορία του τόπου. Ένα είδος “πίτας μνήμης”, που συμβολίζει την εργατική ταυτότητα, τη δημιουργικότητα, και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων της Αγυιάς. Όπως αλλού κόβεται κρεατόπιτα ή τυρόπιτα ως βασιλόπιτα, στην Αγυιά κόβεται ζυμαρικό, γιατί αυτό γνώριζαν τα χέρια των κατοίκων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 στις 11.00 το πρωί, στο χώρο του συλλόγου (Βαλαωρίτη 11), με συνοδεία δροσερού ζύθου.

