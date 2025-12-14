Μακελειό στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ: Τουλάχιστον 12 νεκροί από επίθεση την ώρα εορτασμού του Χανουκά ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστραλία και διεθνώς η αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (ώρα Ελλάδος) στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ, όπου τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 12 τραυματίστηκαν.

Η επίθεση εκδηλώθηκε την ώρα που στην παραλία βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση για τον εορτασμό του εβραϊκού Χανουκά, με την παρουσία πλήθους κόσμου. Σύμφωνα με τις αρχές, δύο άτομα φέρονται ως δράστες της επίθεσης.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, 12 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί, ανάμεσά τους και ένας από τους δράστες, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, με τον δεύτερο δράστη να βρίσκεται υπό κράτηση, με την αστυνομική επιχείρηση να παραμένει σε εξέλιξη.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, καταδίκασε με σκληρά λόγια την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «πράξη απόλυτου κακού».

«Πρόκειται για στοχευμένη επίθεση εναντίον Εβραίων Αυστραλών την πρώτη ημέρα του Χανουκά, που θα έπρεπε να είναι ημέρα χαράς και γιορτής της πίστης», δήλωσε.

Ο Αλμπανέζι έκανε λόγο για «πράξη αντισημιτικού μίσους και τρομοκρατίας που χτύπησε στην καρδιά του έθνους», τονίζοντας πως «δεν υπάρχει καμία θέση για αυτό το μίσος, τη βία και την τρομοκρατία στην Αυστραλία» και διαμηνύοντας: «Θα το εξαλείψουμε».

Γνωστός στις Αρχές ο νεκρός δράστης

Ο επικεφαλής της αστυνομίας, Λάνιον, επιβεβαίωσε ότι ο νεκρός ένοπλος ήταν γνωστός στις Αρχές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «υπήρχαν ελάχιστες πληροφορίες» για το προφίλ του. «Το γεγονός ότι τον γνωρίζαμε δεν σημαίνει πως υπήρχε συγκεκριμένη πληροφορία για επικείμενη απειλή. Αν υπήρχε τέτοια ένδειξη, θα είχαν ληφθεί άμεσα δραστικά μέτρα», ανέφερε.

Ένας από τους δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες έχει ταυτοποιηθεί ως Naveed Akram, με καταγωγή από το Πακιστάν και Μουσουλμάνος.

Λίγο μετά τους πυροβολισμούς, η αστυνομία εντόπισε όχημα στην Campbell Parade που περιείχε αρκετούς αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών και χαρακτήρισε την επίθεση «δειλή πράξη τρομοκρατικής βίας».

Όπως δήλωσε, η επίθεση ήταν σχεδιασμένη για να στοχεύσει την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ, την ώρα που περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην παραλία για τον εορτασμό του Χανουκά.

«Ήρωας» ο πολίτης που αφόπλισε ένοπλο

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Κρις Μινς σε έναν πολίτη που εμφανίζεται σε βίντεο να αφοπλίζει έναν από τους ενόπλους, ρισκάροντας τη ζωή του.

«Είναι η πιο απίστευτη σκηνή που έχω δει ποτέ. Ένας άνθρωπος πλησιάζει έναν ένοπλο που έχει πυροβολήσει αθώους και τον αφοπλίζει μόνος του, θέτοντας τη ζωή του σε άμεσο κίνδυνο για να σώσει άλλους», δήλωσε.

Την συγκλονιστική στιγμή που ένας άνδρας όρμηξε από πίσω σε έναν από τους δύο δράστες της πολύνεκρης επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνει και τον αφόπλισε, κατέγραψε βίντεο που ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο άνδρας φαίνεται να πλησιάζει από πίσω τον δράστη, να τον αρπάζει από τον λαιμό και να τον ρίχνει κάτω, παίρνοντάς του το όπλο και σημαδεύοντας τον με αυτό στη συνέχεια.

Ο δράστης απομακρύνεται, ενώ ο πολίτης-ήρωας δεν τον πυροβολεί, καθώς δεν θέλει να πάρει τον νόμο στα χέρια του, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μάρτυρας στις τηλεοπτικές κάμερες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 9News Sydney (@9newssydney)



Ένας δράστης νεκρός, ο δεύτερος σε κρίσιμη κατάσταση

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και ο ένας από τους δύο δράστες. Ο δεύτερος έχει συλληφθεί και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Παράλληλα, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς η επιχείρηση στην περιοχή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Bondi Beach Shooting.

The moment a civilian disarms one of the active shooters in an attack in Bondi. A second shooter can be seen on the bridge retaliating.

pic.twitter.com/jUha64AMQ4 — Frenchy (@FrenchyBam) December 14, 2025

Εντοπισμός αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η αστυνομία εντόπισε στην περιοχή αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν την παραλία Μπόνταϊ και τις γύρω περιοχές, παρά το γεγονός ότι οι δύο δράστες έχουν εξουδετερωθεί.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ειδικές μονάδες επιχειρούν για την εξουδετέρωση της απειλής, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο.

People running as Two Shooters attack Jewish Hannukah event in Bondi Beach, Sydney, Australia. pic.twitter.com/uMrn6hWx2n — Baatein Stock Ki (@BaateinStockKi) December 14, 2025

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής ασαφή, με τις αρχές να διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες και να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να δοθούν τις επόμενες ώρες από την αστυνομία.

