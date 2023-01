Μακελειό στο Λος Άντζελες: Στους 10 ανέβηκε ο τραγικός απολογισμός – Αναζητείται ακόμα ο δράστης

Συνεχίζει να μεγαλώνει ο τραγικός απολογισμός του μακελειού στο Λος Άντζελες με πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (21/1).

Δέκα νεκροί και δέκα τραυματίες είναι ο φρικιαστικός απολογισμός της επίθεσης με μαζικούς πυροβολισμούς στο Μοντερέι Παρκ στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι, οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ, παράλληλα έχουν κάνει έκκληση σε όσους τον συναντήσουν να επικοινωνήσουν άμεσα στα τηλέφωνα επικοινωνίας που έχουν δημοσιευθεί.

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκονται ορισμένοι από τους τραυματίες, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Άντριου Μέιγερ, ενώ πρόσθεσε ότι «οι θαμώνες έτρεξαν έξω από το χώρο που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί ουρλιάζοντας, όταν έφτασαν οι αξιωματικοί».

Συμπλήρωσε επίσης, ότι «οι αστυνομικοί μπήκαν στην τοποθεσία και εντόπισαν επιπλέον θύματα, εκ των οποίων όσα επέζησαν διακομίστηκαν στο νοσοκομείο».

Μακελειό στο Λος Άντζελες: Ζωσμένος με πυρομαχικά ο δράστης – Παραμένει ασύλληπτος

Το περιστατικό συνέβη κοντά σε περιοχή όπου γιορταζόταν το κινεζικό νέο έτος, προσελκύοντας πλήθος κόσμου.

Σημειώνεται δε, ότι το Μόντερεϊ Πάρκ είναι μία πόλη περίπου 60.000 κατοίκων με μεγάλη ασιατική κοινότητα, η όποια βρίσκεται 16 χιλιόμετρα από το κέντρο του Λος Άντζελες.

Ιδιοκτήτης καταστήματος που βρίσκεται απέναντι από το δρόμο όπου συνέβη το περιστατικό, δήλωσε στους Los Angeles Times ότι τρία άτομα μπήκαν μέσα στο εστιατόριό του και του είπαν να κλειδώσει την πόρτα, γιατί απ’ έξω βρίσκεται άνδρας με πολυβόλο. Του είπαν ακόμη ότι ο ένοπλος ήταν ζωσμένος με πυρομαχικά.

Βίντεο που έχει κάνει το γύρο του των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναπαριστά τις αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή.

1/ #USA

There was a shooting in Monterey Park in California, killing 10 people. At least 9 more were injured.

At the time, the neighbourhood was celebrating Chinese New Year. According to police, the attacker is still at large, his motives are unknown. pic.twitter.com/tyCQxBT9Mn

— David Kime (@CyberRealms1) January 22, 2023