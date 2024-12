Μακελειό στο Μαγδεμβούργο: Τέσσερις οι νεκροί από την επίθεση στην χριστουγεννιάτικη αγορά – 164 τραυματίες

Επιβεβαιώνονται οι χειρότεροι φόβοι για την επίθεση στο Μαγδεμβούργο, καθώς όπως έγινε γνωστό ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους τέσσερις.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η Bild, δύο από τους τραυματίες παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφεραν. Σημειώνεται πως από την επίθεση στο Μαγδεμβούργο δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και οι 41 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Εξάλλου, σύμφωνα με την ίδια πηγή 86 άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία με σοβαρά τραύματα και 78 ακόμη ελαφρά.

Ασαφές παραμένει το κίνητρο του δράστη της χθεσινοβραδινής επίθεσης στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, οι αρχές ωστόσο, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, φαίνεται ότι έχουν αποκλείσει την ισλαμιστική τρομοκρατία.

Ένα νέο στοιχείο που προέκυψε το πρωί του Σαββάτου και προκαλεί ακόμα περισσότερο προβληματισμό για τα επίπεδα προετοιμασίας των Αρχών, είναι πως η Σαουδική Αραβία (χώρα καταγωγής του δράστη) φέρεται να είχε προειδοποιήσει τις γερμανικές αρχές για επικείμενα χτυπήματα σε αγορές στη Γερμανία μέσα στην περίοδο των γιορτών. Την πληροφορία αυτή έδωσε στο Reuters πρόσωπο από τις μυστικές υπηρεσίες της αραβικής χώρας.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές «βλέπουν» αρκετές ομοιότητες με το αντίστοιχο «μακελειό» με τους 12 νεκρούς που είχε σημειωθεί το 2016, στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου, για το οποίο χθες πραγματοποιήθηκε τελετή μνήμης.

Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για την επίθεση στο Μαγδεμβούργο

«Είμαστε συγκλονισμένοι από τη φρικτή επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μάγκντεμπουργκ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην twitter).

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», τονίζει.

Ο 50χρονος ψυχίατρος γεννήθηκε στο Χουφούφ της Σαουδικής Αραβίας το 1974 και το 2006 έφθασε στην Γερμανία ζητώντας άσυλο, καθώς είχε αποκηρύξει το Ισλάμ και φοβόταν για την ζωή του. Από το 2016 απολαμβάνει καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα και μέχρι σήμερα εργαζόταν σε ψυχιατρική κλινική στο Μπέρνμπουργκ, μια πόλη 32.000 κατοίκων περίπου 50 χιλιόμετρα νοτίως του Μαγδεμβούργου, στην Σαξονία – Ανχαλτ.

