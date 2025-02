Μακελειό στο Ορεμπρό της Σουηδίας: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε σχολείο – Τραυματισμένος ο δράστης

Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση που έγινε στο Ορεμπρό της Σουηδίας, με τον φερόμενο ως δράστη να είναι τραυματισμένος, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ΜΜΕ της χώρας.

Την είδηση για πολλούς νεκρούς μετέδωσαν η εφημερίδα Aftonbladet και τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα SVT και TV4. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν σχολίασε τις αναφορές για νεκρούς.

Από επίσημες πηγές, η σουηδική αστυνομία, σε νεότερη ενημέρωσή της για το συμβάν, που έκανε λίγο πριν τις 17:00 (ώρα Ελλάδας), τόνισε ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι άνδρας και τραυματίστηκε. Παράλληλα ανέφερε ότι ερευνά τις εγκαταστάσεις του σχολείου και είπε ότι δεν μπορεί σε αυτό το σημείο να δώσει ακριβή απολογισμό νεκρών.

Νωρίτερα, στην πρώτη ενημέρωσή της στις 14:10 τοπική ώρα (15:10 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι πυροβολήθηκαν στην επίθεση, λέγοντας ότι επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

🚨#BREAKING: At least 5 people shot at school in Örebro, Sweden.

A major police operation is underway. pic.twitter.com/PXJlFFyttI

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) February 4, 2025