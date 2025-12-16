Μακελειό στο Σιδνεϋ: Ξύπνησε από το κώμα και ανακρίνεται ο 24χρονος δράστης

Τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, ανέφεραν το πρωί της Τρίτης ότι ο δεύτερος φερόμενος ως ένοπλος, ο 24χρονος Ναβίντ Ακράμ, ξύπνησε από το κώμα και έχει τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Το αυστραλιανό δίκτυο 9News ανέφερε ότι ο Ακράμ μιλάει με την αστυνομία, αλλά δεν έχει γίνει γνωστή προσώρας τι έχει πει.

Υπενθυμίζεται ότι υπήρχαν δύο φερόμενοι ως ένοπλοι που συνδέονται με την επίθεση της Κυριακής. Ο 50χρονος Σατζίντ Ακράμ – ο πατέρας του Ναβίντ – βρέθηκε νεκρός στο σημείο της επίθεσης σύμφωνα με την αστυνομία. Πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας έχουν συγκεντρωθεί για τον «αληθινό Αυστραλό ήρωα» τον Αχμέντ αλ Αχμέντ που βιντεοσκοπήθηκε να παλεύει με τον Σατζίντ Ακράμ στο Μπόνταϊ Μπιτς. Τον Αχμέντ επισκέφθηκε στο νοσοκομείο ο πρωθυπουργός της χώρας Άντονι Αλμπανέζι.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον «ήρωα» του Σίδνεϊ

Θρήνος για τα θύματα

Τις τελευταίες δύο ημέρες, άνθρωποι συγκεντρώνονται στην παραλία όπου έχουν τοποθετηθεί λουλούδια προς τιμήν των θυμάτων. Κεριά, λουλούδια και σημαίες τοποθετήθηκαν στη μνήμη των θυμάτων. Η αστυνομία συνέδεσε επίσημα τους δράστες της πολύνεκρης επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ με το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) για πρώτη φορά, και επιβεβαίωσε ότι στο αυτοκίνητό τους βρέθηκαν δύο αυτοσχέδιες σημαίες που αντιπροσώπευαν την ισλαμιστική τρομοκρατική ομάδα, καθώς και εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Η Επίτροπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Κρίσι Μπάρετ, δήλωσε ότι οι πρώτες έρευνες υποδηλώνουν ότι το «δίδυμο» πατέρα και γιου, Σατζίντ και Ναβίντ Άκραμ, ήταν «εμπνευσμένο από το Ισλαμικό Κράτος».

