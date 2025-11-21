Μακελειό Βορίζια: Απολογία του 58χρονου για τα κρυμμένα όπλα, κρίσιμη σημερινή απόφαση για την προφυλάκιση του 23χρονου

Συνεχίζονται οι δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση της αιματηρής σύγκρουσης στα Βορίζια

Μακελειό Βορίζια: Απολογία του 58χρονου για τα κρυμμένα όπλα, κρίσιμη σημερινή απόφαση για την προφυλάκιση του 23χρονου
21 Νοέ. 2025 8:07
Pelop News

Ενώπιον της ανακρίτριας παρουσιάζεται σήμερα ο 58χρονος αδελφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και πατέρας των τεσσάρων ήδη προσωρινά κρατουμένων, κατηγορούμενος για απόκρυψη των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό στα Βορίζια.

Ο 58χρονος παραδόθηκε μόνος του στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου την Τρίτη, μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του. Οι αρχές τον κατηγορούν ότι περισυνέλεξε από κάδο απορριμμάτων τα όπλα της σύγκρουσης και τα απέκρυψε. Σύμφωνα με δημοσίευμα του neakriti.gr, ο συνήγορος υπεράσπισης Λευτέρης Κάρτσωνας εξέφρασε έντονη αμφισβήτηση για το ένταλμα, υποστηρίζοντας ότι το όνομα του εντολέα του δεν εμφανίζεται στο προανακριτικό υλικό. Παράλληλα τόνισε ότι, την ώρα του επεισοδίου, ο 58χρονος βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, καταθέτοντας σχετικά με έκρηξη στο σπίτι του 27χρονου γιου του.

Από καταθέσεις προκύπτει ότι στην απόκρυψη των όπλων φέρεται να τον συνέδραμε και ο 19χρονος γιος του, ο οποίος ήδη βρίσκεται σε προσωρινή κράτηση.

Την ίδια ώρα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου αναμένεται να αποφασίσει για τον 23χρονο που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη – γεγονός που θεωρείται η αφορμή για τη θανατηφόρα σύγκρουση της επόμενης ημέρας.

Οι καταθέσεις για το μακελειό 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατάθεση της συζύγου του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, η οποία, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, περιέγραψε λεπτομερώς στις αρχές τις θέσεις και τους ρόλους των μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη τη στιγμή του αιματηρού περιστατικού. Η γυναίκα φέρεται να δήλωσε ότι είδε καθαρά την τοποθέτηση των ενόπλων, καθώς και το είδος των όπλων που κρατούσε ο καθένας.

Από την επεξεργασία οπτικού υλικού της Ασφάλειας προκύπτει ότι ο 39χρονος έφυγε από το σπίτι του στις 11:14 με το 4×4 όχημά του, ενώ δύο λεπτά αργότερα κάμερα κατέγραψε ένα τζιπ με εμφανή ζημιά στο αμάξωμα να κατευθύνεται προς την έξοδο του χωριού. Στο συγκεκριμένο όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι εκδρομέων, το οποίο βρέθηκε αιφνίδια στον χώρο των πυροβολισμών και έδωσε κρίσιμη μαρτυρία.

Οι αρχές εκτιμούν ότι μέσα στο δίλεπτο ανάμεσα στις δύο λήψεις είχε σημειωθεί η μοιραία σύγκρουση. Στις 11:20, έξι λεπτά μετά την αναχώρηση του 39χρονου, η σύζυγός του εμφανίζεται στις καταγραφές να βγαίνει πανικόβλητη από το σπίτι, κρατώντας το κινητό της, και να κατευθύνεται προς το σημείο των πυροβολισμών.

Πηγές αναφέρουν ότι επιμένει πως είδε ξεκάθαρα τη διάταξη και τις ενέργειες των εμπλεκομένων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:59 Μεσολόγγι: Ανήλικοι εξωσχολικοί γρονθοκόπησαν 15χρονο εντός σχολείου
10:57 Φρανκενστάιν: Η συγγνώμη του Θεού από το δημιούργημά του
10:51 Σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις
10:48 Εβγαλε όπλο σε ιδιοκτήτρια περιπτέρου στη Ναύπακτο
10:43 Πάτρα: Η παιδική παράσταση «Το Κανόνι της Ειρήνης» στις 30/11
10:40 Οι Έλληνες ταξιδιώτες ανακτούν τον έλεγχο: Πώς η κορυφαία εταιρεία αποζημίωσης πτήσεων και αποσκευών, AirAdvisor, ενισχύει τους επιβάτες της Aegean
10:38 Προϋπολογισμός 2026: Αυξημένος δανεισμό και πρόωρη αποπληρωμή χρέους το 2026
10:30 Πάτρα-Στεγαστική κρίση: Κλειστό το 25% των κατοικιών, αναξιοποίητα 31.000 ακίνητα
10:28 Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Πάτρα
10:26 Θεσπρωτία: Τόνοι λάσπης καταστρέφουν καλλιέργειες ΦΩΤΟ
10:21 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην Ιόνια Οδό
10:15 Μύλος των Ξωτικών: Η μαγεία επιστρέφει, σήμερα η έναρξη
10:09 Οι πρώτες δηλώσεις Ματσούκα μετά τη σύλληψή της: Δεν εγκλημάτισα
10:02 Σαντορίνη: Συνελήφθη 48χρονος για κύκλωμα πειρατείας
10:00 Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: Λαϊκές αγορές, θα μιλήσει ο Εμπορικός Σύλλογος;
9:55 Βολές Τουρκίας στην Ελλάδα για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό
9:54 Προσλήψεις 95 ατόμων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων
9:37 Η Κατάργηση του ΦΠΑ ως Μοχλός Πραγματικής Ανάπτυξης και Τοπικής Αυτονομίας
9:37 SocialWork4All: Διαγωνισμός «Ζωγραφίζω – Αποστιγματίζω» για την προσβασιμότητα ΑμεΑ
9:37 Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: H έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ