Μακελειό Βορίζια: Απολογία του 58χρονου για τα κρυμμένα όπλα, κρίσιμη σημερινή απόφαση για την προφυλάκιση του 23χρονου

Ενώπιον της ανακρίτριας παρουσιάζεται σήμερα ο 58χρονος αδελφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και πατέρας των τεσσάρων ήδη προσωρινά κρατουμένων, κατηγορούμενος για απόκρυψη των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό στα Βορίζια.

Ο 58χρονος παραδόθηκε μόνος του στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου την Τρίτη, μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του. Οι αρχές τον κατηγορούν ότι περισυνέλεξε από κάδο απορριμμάτων τα όπλα της σύγκρουσης και τα απέκρυψε. Σύμφωνα με δημοσίευμα του neakriti.gr, ο συνήγορος υπεράσπισης Λευτέρης Κάρτσωνας εξέφρασε έντονη αμφισβήτηση για το ένταλμα, υποστηρίζοντας ότι το όνομα του εντολέα του δεν εμφανίζεται στο προανακριτικό υλικό. Παράλληλα τόνισε ότι, την ώρα του επεισοδίου, ο 58χρονος βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, καταθέτοντας σχετικά με έκρηξη στο σπίτι του 27χρονου γιου του.

Από καταθέσεις προκύπτει ότι στην απόκρυψη των όπλων φέρεται να τον συνέδραμε και ο 19χρονος γιος του, ο οποίος ήδη βρίσκεται σε προσωρινή κράτηση.

Την ίδια ώρα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου αναμένεται να αποφασίσει για τον 23χρονο που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη – γεγονός που θεωρείται η αφορμή για τη θανατηφόρα σύγκρουση της επόμενης ημέρας.

Οι καταθέσεις για το μακελειό

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατάθεση της συζύγου του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, η οποία, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, περιέγραψε λεπτομερώς στις αρχές τις θέσεις και τους ρόλους των μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη τη στιγμή του αιματηρού περιστατικού. Η γυναίκα φέρεται να δήλωσε ότι είδε καθαρά την τοποθέτηση των ενόπλων, καθώς και το είδος των όπλων που κρατούσε ο καθένας.

Από την επεξεργασία οπτικού υλικού της Ασφάλειας προκύπτει ότι ο 39χρονος έφυγε από το σπίτι του στις 11:14 με το 4×4 όχημά του, ενώ δύο λεπτά αργότερα κάμερα κατέγραψε ένα τζιπ με εμφανή ζημιά στο αμάξωμα να κατευθύνεται προς την έξοδο του χωριού. Στο συγκεκριμένο όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι εκδρομέων, το οποίο βρέθηκε αιφνίδια στον χώρο των πυροβολισμών και έδωσε κρίσιμη μαρτυρία.

Οι αρχές εκτιμούν ότι μέσα στο δίλεπτο ανάμεσα στις δύο λήψεις είχε σημειωθεί η μοιραία σύγκρουση. Στις 11:20, έξι λεπτά μετά την αναχώρηση του 39χρονου, η σύζυγός του εμφανίζεται στις καταγραφές να βγαίνει πανικόβλητη από το σπίτι, κρατώντας το κινητό της, και να κατευθύνεται προς το σημείο των πυροβολισμών.

Πηγές αναφέρουν ότι επιμένει πως είδε ξεκάθαρα τη διάταξη και τις ενέργειες των εμπλεκομένων.

