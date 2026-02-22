Μάκης Λυκούδης για ΝΕΠ: «Θα παλέψουμε με τα νέα παιδιά»

Η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ δεν τα κατάφερε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή, αλλά βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον της στην Α2 Εθνική.

Μάκης Λυκούδης για ΝΕΠ: «Θα παλέψουμε με τα νέα παιδιά» Ο προπονητής της Ανδρικής ομάδας πόλο της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης στον πάγκο των «δελφινιών»
22 Φεβ. 2026 22:28
Pelop News

«Συνεχίζουμε τη δουλειά για το επόμενο παιχνίδι μας στο πρωτάθλημα που είναι με τον ΝΑΟ Κέρκυρας στην Πάτρα στα μέσα Μαρτίου Θεωρώ ότι έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό ο αρχικός μας στόχος, αυτός της παραμονής, αλλά θα παλέψουμε για όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες έως το τέλος με τα νέα παιδιά της ομάδας μας».
Αυτό δήλωσε ο προπονητής της Ανδρικής ομάδας πόλο της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης μερικά 24ωρα μετά την ήττα των «δελφινιών» στη Θεσσαλονίκη από τον Ηρακλή με σκορ 18-14 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου της Α2 Εθνικής. «Στο τελευταίο παιχνίδι, οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Παρόλα αυτά τα παιδιά προσπάθησαν και θέλω να τα ευχαριστήσω. Βλέπουμε μπροστά, συνεχίζοντας την προπόνηση», σχολίασε ο έμπειρος τεχνικός της ΝΕΠ.
Διαιτητές: Σπανούδης-Παπαδάκης. Τα 8λεπτα: 3-2, 6-4, 5-3, 4-5. Τα γκολ του Ηρακλή: Σιώπκας 2, Κεχαλάρης 3, Μπίμπλιας 4, Φουρναράκης 1, Παυλίδης 4, Ταβακόπουλος 4.
ΝΕΠ: Δραγώνας, Γιαννακόπουλος 4, Περίδης 1, Τσαγρής 1, Βέλιος 1, Καραϊσκος 2, Ασάντι 1, Κωνσταντόπουλος 3, Κοτσώνης, Μούσας, Γουρδούπης 1, Κρεμανταλάς, Κούρτης-Σακαρέλης, Τσίπης, Σαλπόγλου.

