Μάκης Λυκούδης για ΝΕΠ: «Θα παλέψουμε με τα νέα παιδιά»
Η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ δεν τα κατάφερε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή, αλλά βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον της στην Α2 Εθνική.
«Συνεχίζουμε τη δουλειά για το επόμενο παιχνίδι μας στο πρωτάθλημα που είναι με τον ΝΑΟ Κέρκυρας στην Πάτρα στα μέσα Μαρτίου Θεωρώ ότι έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό ο αρχικός μας στόχος, αυτός της παραμονής, αλλά θα παλέψουμε για όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες έως το τέλος με τα νέα παιδιά της ομάδας μας».
Αυτό δήλωσε ο προπονητής της Ανδρικής ομάδας πόλο της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης μερικά 24ωρα μετά την ήττα των «δελφινιών» στη Θεσσαλονίκη από τον Ηρακλή με σκορ 18-14 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου της Α2 Εθνικής. «Στο τελευταίο παιχνίδι, οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Παρόλα αυτά τα παιδιά προσπάθησαν και θέλω να τα ευχαριστήσω. Βλέπουμε μπροστά, συνεχίζοντας την προπόνηση», σχολίασε ο έμπειρος τεχνικός της ΝΕΠ.
Διαιτητές: Σπανούδης-Παπαδάκης. Τα 8λεπτα: 3-2, 6-4, 5-3, 4-5. Τα γκολ του Ηρακλή: Σιώπκας 2, Κεχαλάρης 3, Μπίμπλιας 4, Φουρναράκης 1, Παυλίδης 4, Ταβακόπουλος 4.
ΝΕΠ: Δραγώνας, Γιαννακόπουλος 4, Περίδης 1, Τσαγρής 1, Βέλιος 1, Καραϊσκος 2, Ασάντι 1, Κωνσταντόπουλος 3, Κοτσώνης, Μούσας, Γουρδούπης 1, Κρεμανταλάς, Κούρτης-Σακαρέλης, Τσίπης, Σαλπόγλου.
