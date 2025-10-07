Μάκης Βορίδης: «Δεν μας τρομάζει ο Τσίπρας – Το έχουμε ζήσει, το έχουμε νικήσει»

Με αιχμηρές δηλώσεις για τον Αλέξη Τσίπρα και το μέλλον της Αριστεράς, αλλά και αναφορές στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τοποθετήθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης, σε συνέντευξή του στο Action24, τονίζοντας ότι «ο πρώην πρωθυπουργός δεν διαμορφώνει κυβερνητική προοπτική».

Μάκης Βορίδης: «Δεν μας τρομάζει ο Τσίπρας - Το έχουμε ζήσει, το έχουμε νικήσει»
07 Οκτ. 2025 13:51
Pelop News

«Δεν μας τρομάζει ο κ. Τσίπρας. Το έχουμε ζήσει, το έχουμε περάσει, το έχουμε νικήσει», δήλωσε ο Μάκης Βορίδης, σχολιάζοντας την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στην πολιτική σκηνή και τις πληροφορίες για πιθανό νέο πολιτικό εγχείρημα.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η δυναμική του Αλέξη Τσίπρα ανήκει στο παρελθόν: «Το αν ο κ. Τσίπρας πάρει 12%, 15% ή 17%, είναι ένα ζήτημα εσωτερικό της Αριστεράς. Δεν δημιουργεί κυβερνητική προοπτική, απλώς επηρεάζει το εκλογικό ισοζύγιο στον χώρο αυτόν. Το 38% του 2015 δεν υπάρχει πια. Πρόκειται για έναν χώρο που, εξαιτίας των δομικών του προβλημάτων, έχει χάσει τη δυναμική του».

Αναφερόμενος στα σχέδια του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Βορίδης σημείωσε: «Ο κ. Τσίπρας στηρίζεται σε μια δεδομένη αποτυχία. Έχει ηττηθεί δύο φορές. Έφυγε, τους άφησε να δουν τι μπορούν να κάνουν, και τώρα βλέπει τον έναν στο 5% και τον άλλο στο 4%. Επιστρέφει λοιπόν, χωρίς να έχει παρουσιάσει κάτι νέο, για να μαζέψει ξανά αυτόν τον χώρο. Δεν είδα πάντως τα άλλα κόμματα να πανηγυρίζουν. Ο εσωτερικός ανταγωνισμός της Αριστεράς συνεχίζεται και αυτές οι ιδέες δεν φαίνεται να έχουν πια απήχηση».

Για τον ενδεχόμενο νέο σχηματισμό που μπορεί να δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην υπουργός σχολίασε πως «το πρόβλημα είναι η εσωτερική αναδιάταξη του χώρου της Αριστεράς», επισημαίνοντας ότι «ο πρώην πρωθυπουργός είχε στο παρελθόν την ηγεσία ενός ενιαίου χώρου και είχε συγκεντρώσει 17%, ωστόσο το ζήτημα είναι αν πλέον υπερασπίζεται ιδέες που παραμένουν ελκυστικές».

Τέλος, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την κατάθεση του πρώην προέδρου Γρηγόρη Βάρρα, ο Μάκης Βορίδης δήλωσε πως «περιμένει με ενδιαφέρον να ακούσει τι θα πει για το λόγο παραίτησής του»: «Μέχρι τώρα διατυπώνει τη γνώμη του και τις εικασίες του. Εγώ θέλω να ακούσω το γεγονός. Ήμασταν δύο άτομα σε ένα γραφείο. Του είπα “έχει γίνει αυτό κι αυτό” και αυτό οδήγησε στην παραίτηση. Ποιο είναι λοιπόν το αυτό; Περιμένω να το ακούσω, όπως και την τεχνική του εξήγηση».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:35 Συρία: Άμεση κατάπαυση πυρός αποφάσισαν κυβέρνηση και οι δυνάμεις των Κούρδων
16:27 Ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος υποψήφιος με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
16:19 Φλώρινα: Προσποιήθηκαν μέλη φιλοζωικής και έκλεψαν 14.000 ευρώ από 70χρονο
16:11 Ιερά Οδός: Στη φυλακή ο ντελιβεράς που κάρφωσε με κατσαβίδι οδηγό – «Τον χτύπησα γιατί έβρισε τη μητέρα μου»
16:03 Προχωρά ο διαγωνισμός για τον κόμβο Κ7 που θα συνδέσει την περιμετρική της Πάτρας με την Πατρών – Τριπόλεως
16:01 Ειδικό σεμινάριο για άτομα με κώφωση με αντικείμενο «Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών»
15:56 Σταύρος Γασπαράτος: Ανάμεσα στον ήχο και τη σιωπή – Ενώνοντας τον άνθρωπο, τον ήχο και την τεχνολογία
15:40 Μαδρίτη: Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο – Τουλάχιστον τρεις τραυματίες και εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, δείτε βίντεο
15:38 Μάντζος στο pelop.gr για Τσίπρα: «Οι “συνταγές του χθες” δεν πιστεύουμε ότι θα ανακόψουν το νικηφόρο μήνυμα του ΠΑΣΟΚ»
15:30 Το ραντεβού στην Πάτρα για το τρένο με ανάγκη για ρεαλισμό και όραμα…
15:23 Masterclass Υποκριτικής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τον Κώστα Ξυκομηνό
15:15 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Όχι στην επικίνδυνη καύση απορριμμάτων – Ναι στην ανακύκλωση»
15:00 Αρχαιοκαπηλία στη Δυτική Ελλάδα: Μάχη με μια σιωπηλή απειλή – Στο επίκεντρο η Αιτωλοακαρνανία
14:59 Η Lidl Ελλάς Silver Sponsor στα 18α Βραβεία Ποιότητας του Γαστρονόμου
14:55 Νέα Δημοκρατία: «Να κληθεί ο Νίκος Μπουνάκης στην Εξεταστική – Το ΠΑΣΟΚ καλύπτει τους εμπλεκόμενους στον ΟΠΕΚΕΠΕ»
14:48 Κατάρρευση εξαώροφου κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης – Αγωνία για τέσσερις αγνοούμενους ΒΙΝΤΕΟ
14:48 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Οι πρωταθλητές και οι πρωταθλήτριες με τις σπουδαίες επιδόσεις
14:44 Θλίψη στη Βρετανία για τον θάνατο 24χρονης μετά από διακοπές στη Ζάκυνθο
14:43 ΣΥΡΙΖΑ: «Πρωτοφανής απαξίωση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ο Βάρρας εκτελεί εντολές του Μαξίμου»
14:36 Η 15χρονη που κάλεσε σε βοήθεια: Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 7/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ