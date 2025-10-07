Μάκης Βορίδης: «Δεν μας τρομάζει ο Τσίπρας – Το έχουμε ζήσει, το έχουμε νικήσει»

«Δεν μας τρομάζει ο κ. Τσίπρας. Το έχουμε ζήσει, το έχουμε περάσει, το έχουμε νικήσει», δήλωσε ο Μάκης Βορίδης, σχολιάζοντας την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στην πολιτική σκηνή και τις πληροφορίες για πιθανό νέο πολιτικό εγχείρημα.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η δυναμική του Αλέξη Τσίπρα ανήκει στο παρελθόν: «Το αν ο κ. Τσίπρας πάρει 12%, 15% ή 17%, είναι ένα ζήτημα εσωτερικό της Αριστεράς. Δεν δημιουργεί κυβερνητική προοπτική, απλώς επηρεάζει το εκλογικό ισοζύγιο στον χώρο αυτόν. Το 38% του 2015 δεν υπάρχει πια. Πρόκειται για έναν χώρο που, εξαιτίας των δομικών του προβλημάτων, έχει χάσει τη δυναμική του».

Αναφερόμενος στα σχέδια του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Βορίδης σημείωσε: «Ο κ. Τσίπρας στηρίζεται σε μια δεδομένη αποτυχία. Έχει ηττηθεί δύο φορές. Έφυγε, τους άφησε να δουν τι μπορούν να κάνουν, και τώρα βλέπει τον έναν στο 5% και τον άλλο στο 4%. Επιστρέφει λοιπόν, χωρίς να έχει παρουσιάσει κάτι νέο, για να μαζέψει ξανά αυτόν τον χώρο. Δεν είδα πάντως τα άλλα κόμματα να πανηγυρίζουν. Ο εσωτερικός ανταγωνισμός της Αριστεράς συνεχίζεται και αυτές οι ιδέες δεν φαίνεται να έχουν πια απήχηση».

Για τον ενδεχόμενο νέο σχηματισμό που μπορεί να δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην υπουργός σχολίασε πως «το πρόβλημα είναι η εσωτερική αναδιάταξη του χώρου της Αριστεράς», επισημαίνοντας ότι «ο πρώην πρωθυπουργός είχε στο παρελθόν την ηγεσία ενός ενιαίου χώρου και είχε συγκεντρώσει 17%, ωστόσο το ζήτημα είναι αν πλέον υπερασπίζεται ιδέες που παραμένουν ελκυστικές».

Τέλος, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την κατάθεση του πρώην προέδρου Γρηγόρη Βάρρα, ο Μάκης Βορίδης δήλωσε πως «περιμένει με ενδιαφέρον να ακούσει τι θα πει για το λόγο παραίτησής του»: «Μέχρι τώρα διατυπώνει τη γνώμη του και τις εικασίες του. Εγώ θέλω να ακούσω το γεγονός. Ήμασταν δύο άτομα σε ένα γραφείο. Του είπα “έχει γίνει αυτό κι αυτό” και αυτό οδήγησε στην παραίτηση. Ποιο είναι λοιπόν το αυτό; Περιμένω να το ακούσω, όπως και την τεχνική του εξήγηση».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



