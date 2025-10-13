Μακρόν: Η ειρήνη γίνεται πιο εφικτή για το Ισραήλ

Μετά την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε σήμερα το πρωί την απελευθέρωση των εν ζωή Ισραηλινών ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν εκτίμησε ότι η ειρήνη γίνεται εφικτή για το Ισραήλ, για τη Γάζα και την περιοχή.

Μοιράζομαι τη χαρά των οικογενειών και του ισραηλινού λαού καθώς επτά όμηροι μόλις παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό, έγραψε στο Χ ο Μακρόν κατά την άφιξή του στο Σαρμ ελ Σέιχ, στην Αίγυπτο, όπου θα διεξαχθεί σήμερα η “σύνοδος κορυφής για την ειρήνη, η οποία είναι αφιερωμένη στη Γάζα.

Συνολικά 20 ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι θα παραδοθούν σήμερα στο Ισραήλ.

