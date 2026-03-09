Μακρόν: «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη»

«Πίσω από το κείμενο που υπογράψαμε υπάρχει δέσμευση και η στρατιωτική μας παρουσία. Θέλουμε να εκφράσουμε την πλήρη αλληλεγγύη στην Κύπρο που ήταν στόχος επιθέσεων και πυραύλων. Γι’ αυτό στείλαμε το σύστημα αεράμυνας Mistral και την φρεγάτα», είπε.

09 Μαρ. 2026 15:56
Tη διαβεβαίωση ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να βρίσκεται, ως καθαρά αμυντική δύναμη, στη Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα και τα στενά του Ορμούζ, έδωσε, ο Εμανουέλ Μακρόν, μετά την τριμερή συνάντηση με τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Χριστοδουλίδη στη στρατιωτική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

«Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν, λέγοντας ότι το Κυπριακό αποτελεί ζήτημα που απασχολεί και το Παρίσι.

«Πίσω από το κείμενο που υπογράψαμε υπάρχει δέσμευση και η στρατιωτική μας παρουσία. Θέλουμε να εκφράσουμε την πλήρη αλληλεγγύη στην Κύπρο που ήταν στόχος επιθέσεων και πυραύλων. Γι’ αυτό στείλαμε το σύστημα αεράμυνας Mistral και την φρεγάτα», είπε.

«Σχεδιάζουμε καθαρά αμυντική δύναμη για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ. Θα συνοδεύει τάνκερ και φορτηγά εμπορικά πλοία», ανακοίνωσε ο Μακρόν, προσθέτοντας ότι είναι σημαντικό για τις οικονομίες των χωρών και την παγκόσμια οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο κάλεσε κι άλλους Ευρωπαίους για συμμετοχή.

«Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης»

Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον. Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, σημειώνοντας ότι στην περιοχή αναπτύχθηκε η φρεγάτα Languedoc και μία μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας Mistral.

«Σημαντικό στοιχείο που ενισχύει τη συνολική αμυντική διάταξη είναι ότι το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και η ομάδα μάχης του βρίσκονται πλέον κοντά στην Κύπρο. Πριν επιστρέψω στο Παρίσι, θα μεταβώ εκεί για ενημέρωση επί της κατάστασης», είπε.

«Η αποστολή μας είναι αμυντική»
Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι η γαλλική παρουσία θα συνεχίσει να υπάρχει στη Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα, στα στενά του Ορμούζ. «Παρακολουθούμε στενά το λάθος της Χεζμπολάχ να επιτεθεί στον Λίβανο και να επιτεθεί στη Λίβανο αλλά και τη δράση του Ισραήλ που ανταποκρίθηκε στη δράση της Χεζμπολάχ», ανέφερε.

«Σκοπός μας είναι να σταματήσει η Χεζμπολάχ κάθε επίθεση. Και θα πρέπει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Λιβάνου», πρόσθεσε.

Ειδική αναφορά έκανε ο Μακρόν και στη φρεγάτα Κίμων, που χτίστηκε σε γαλλικό ναυπηγείο, στο Λοριάν και βρίσκεται σήμερα στην Κύπρο.

