Μακρόν προς Ισραήλ και Λίβανο: Πρόταση για απευθείας συνομιλίες στο Παρίσι

Ο Γάλλος πρόεδρος ζητά αποκλιμάκωση και ανοίγει δίαυλο διαπραγμάτευσης, την ώρα που η ένταση στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου κλιμακώνεται.

14 Μαρ. 2026 13:11
Ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε το Ισραήλ να αποδεχθεί την έναρξη απευθείας συνομιλιών με τη λιβανική εκτελεστική εξουσία και με εκπροσώπηση από όλα τα βασικά πολιτικά και θεσμικά κέντρα του Λιβάνου, δηλώνοντας παράλληλα ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή και να φιλοξενήσει τις επαφές στο Παρίσι.

Σε ανάρτησή του, ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι προτεραιότητα είναι να αποτραπεί η πλήρης αποσταθεροποίηση του Λιβάνου, τονίζοντας πως η Χεζμπολάχ οφείλει να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις της, ενώ το Ισραήλ πρέπει να εγκαταλείψει το ενδεχόμενο ευρείας κλίμακας στρατιωτικής επιχείρησης και να ανακόψει τα μαζικά πλήγματα. Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο έχουν ενταθεί αισθητά.

Ο Μακρόν ανέφερε ακόμη ότι είχε επαφές με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, τον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ και τον πρόεδρο της Βουλής Ναμπίχ Μπέρι, σημειώνοντας πως από λιβανικής πλευράς εκφράστηκε διάθεση για εμπλοκή σε απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Reuters, πάντως, η πρόταση της Βηρυτού μέχρι στιγμής δεν έχει βρει ουσιαστική ανταπόκριση από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Ο Γάλλος πρόεδρος εκτίμησε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για κατάπαυση του πυρός, για μια πιο σταθερή διευθέτηση στην περιοχή και για την εφαρμογή δεσμεύσεων των λιβανικών αρχών υπέρ της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Η γαλλική διπλωματία έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα τις κινήσεις της γύρω από το λιβανικό μέτωπο, καθώς το Παρίσι επιχειρεί να αποτρέψει περαιτέρω γενίκευση της σύγκρουσης.

Η νέα παρέμβαση του Μακρόν καταγράφεται ενώ η ένταση στη μεθόριο παραμένει στο κόκκινο. Το Ισραήλ έχει προαναγγείλει διεύρυνση των επιχειρήσεών του έπειτα από μαζικά πυρά της Χεζμπολάχ, ενώ οι βομβαρδισμοί σε περιοχές του Λιβάνου έχουν προκαλέσει μεγάλες μετακινήσεις αμάχων και αυξανόμενη διεθνή ανησυχία για τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης.

