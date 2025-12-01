Μάλγαρα: Ένταση όταν οι αγρότες έκλεισαν το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη – Οδηγοί εγκλωβίστηκαν και συγκρούστηκαν λεκτικά

Ένταση επικράτησε νωρίτερα στο μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα, όταν η κυκλοφορία που μέχρι εκείνη τη στιγμή διεξαγόταν, διακόπηκε ξαφνικά και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Οι αγρότες έκλεισαν προσωρινά τον δρόμο, με αποτέλεσμα αρκετά οχήματα να εγκλωβιστούν στον αυτοκινητόδρομο.

Η διακοπή προκάλεσε εκνευρισμό μεταξύ οδηγών και αγροτών, με ορισμένους να διαμαρτύρονται έντονα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας οδηγός ακούμπησε με το όχημά του προφυλακτήρα τρακτέρ, γεγονός που οδήγησε σε λεκτικό επεισόδιο και ανταλλαγή ύβρεων.

Λίγο αργότερα, άνοιξε μία λωρίδα κυκλοφορίας ώστε να αποχωρήσουν τα εγκλωβισμένα οχήματα και η κατάσταση εκτονώθηκε.

