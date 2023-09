Μάλι: Διακόσιες χιλιάδες παιδιά μπορεί να πεθάνουν από την πείνα – Ο ΟΗΕ ζητάει βοήθεια για να αντιμετωπιστεί ο υποσιτισμός

Τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) προειδοποίησαν ότι 200.000 παιδιά ενδέχεται να πεθάνουν από την πείνα μέχρι το τέλος του 2023 στο Μάλι, εάν δεν σταλεί η απαραίτητη βοήθεια. Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (WFP) εξέδωσαν κοινή δήλωση σχετικά με το θέμα.

🚨#MALI: Conflict, displacement, and hindered humanitarian access risks pushing nearly one million young children into acute malnutrition.

🛑Despite the urgent situation, humanitarian appeals for Mali continue to be severely underfunded.

🗞️https://t.co/IiZ3DBJIGD

