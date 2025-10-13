Μαμά για πρώτη φορά η Εύα Φούσκα – Γέννησε κοριτσάκι και μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες

Τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της ζει η Εύα Φούσκα, η οποία έγινε μαμά για πρώτη φορά. Η γνωστή από το τηλεπαιχνίδι μόδας του ΣΚΑΪ “My Style Rocks” και συμπαρουσιάστρια του Τάσου Δούση στην ταξιδιωτική εκπομπή «Εικόνες», έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025.

Η νεαρή παρουσιάστρια και influencer είχε αποκαλύψει τον Ιούνιο, στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου “The 2Night Show”, ότι ήταν έγκυος και μόλις είχε παντρευτεί τον αγαπημένο της Χρήστο. Όπως είχε πει τότε, ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος:

«Παντρευτήκαμε με τον σύντροφό μου την προηγούμενη εβδομάδα και περιμένουμε το παιδάκι μας. Είμαστε 10 μήνες μαζί, γνωριστήκαμε στην Κύθνο και ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά».

Η Εύα Φούσκα μοιράστηκε τη χαρά της και με τους διαδικτυακούς της φίλους, ανεβάζοντας στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο, κρατώντας στην αγκαλιά της τη νεογέννητη κόρη της. «11.10.25 – Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, συγκεντρώνοντας χιλιάδες ευχές και μηνύματα αγάπης από φίλους και followers.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Εύα Φούσκα (@eva.fouska)

