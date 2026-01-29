«Μαμά, σου πήραν άδικα τη ζωή αλλά δεν θα αφήσουμε να πάρουν τη μνήμη σου», συγκλονιστικές στιγμές στην κηδεία θύματος στη «Βιολάντα»

Ανείπωτη είναι η θλίψη για τον χαμό των 5 γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, τα ξημερώματα της Δευτέρας 26.01.2026.

«Βιολάντα»: «Η φωτιά δεν μπόρεσε να κάψει αυτό που ήσουν» θρήνος και βαρύ πένθος στις κηδείες των τριών θυμάτων της τραγωδίας

Τρεις από τις πέντε εργαζόμενες του εργοστασίου Βιολάντα που έφυγαν τόσο απρόσμενα από τη ζωή όταν στη μοιραία νυχτερινή τους βάρδια, σημειώθηκε έκρηξη και έπειτα ξέσπασε φωτιά, κηδεύτηκαν σήμερα Πέμπτη 29.01.2026, με συγγενείς και φίλους μέσα σε κλίμα οδύνης να τις αποχαιρετούν.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, στον ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων κηδεύτηκε η Αγάπη Μπουνόβα με το κλίμα να είναι βαρύ και τον γιο της στον επιπκήδειο να ανατριχιάζει. H 65χρονη Αγάπη, ήταν μητέρα δύο παιδιών και γιαγιά.

Ο γιος της Αγάπης είπε στον επικήδειο πως «δεν ήταν ατύχημα, όπως συχνά λέγετε για να κλείνουν γρήγορα οι πληγές. Ήταν αποτέλεσμα αμέλειας, αδιαφορίας και πράξεων που δεν έγιναν όπως έπρεπε».

«Η Αγάπη Μπουνόβα δεν έφυγε απλώς, της στέρησαν τη ζωή. Τη δική της των τεσσάρων συναδέλφων της. Όμως, όσο άδικος και αν ήταν ο τρόπος που έφυγε, η Αγάπη δεν έσβησε, δεν μπορεί να σβήσει ότι ζει μέσα μας. Σήμερα, δεν βρισκόμαστε εδώ μόνο για να πενθήσουμε, βρισκόμαστε για να την ευχαριστήσουμε. Να την ευχαριστήσουμε για όσα μας έδωσε, για την αγάπη που μας δίδαξε χωρίς λόγια, για το παράδειγμα μιας γυναίκας που στάθηκε όρθια, αγάπησε βαθιά, ήταν παρούσα. Ήταν παρούσα στις ζωές των παιδιών της, στον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα της και στο εγγόνι της που θα μεγαλώσει με το όνομά της σαν ευλογία και με την ιστορία της γιαγιάς της σαν δύναμη», συνέχισε.

«Μαμά, σου πήραν άδικα τη ζωή αλλά δεν θα αφήσουμε να πάρουν τη μνήμη σου. Η αγάπη σου είναι ακόμα εδώ, ζει μέσα μας, ζει στα παιδιά σου, ζει στο εγγόνι σου που θα μεγαλώσει γνωρίζοντας ότι είχε μια γιαγιά που την αγαπούσε απέραντα ακόμα και αν δεν προλάβατε όσα θα έπρεπε. Θα μιλάμε για εσένα, θα σε θυμόμαστε, θα αγαπάμε όπως μας έμαθες και θα προσέχουμε ο ένας τον άλλο. Δεν θα σε ξεχάσουμε, θα σε κουβαλάμε στις πράξεις μας, στις αποφάσεις μας, στον τρόπο που αγαπάμε τους ανθρώπους μας. Σε αποχαιρετούμε χωρίς να σε βλέπουμε αλλά σε νιώθουμε παντού. Καλό σου ταξίδι μαμά. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή σου. Η φωτιά δεν μπόρεσε να κάψει αυτό που ήσουν γιατί η αγάπη η δική σου δεν καίγεται. Η αγάπη η δική σου μένει για πάντα ζωντανή», κατέληξε.

