«Βιολάντα»: «Η φωτιά δεν μπόρεσε να κάψει αυτό που ήσουν» θρήνος και βαρύ πένθος στις κηδείες των τριών θυμάτων της τραγωδίας

Μέσα σε βαρύ πένθος ειπώθηκε το τελευταίο «αντίο» από συγγενείς και φίλους στις τρεις από τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Σε κλίμα οδύνης, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν στην Σταυρούλα Μπουκοβάλα, στην Αναστασία Νάσιου και την Αγάπη Μπουνόβα.

Αρχικά στον ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας κηδεύτηκε η Σταυρούλα Μπουκοβάλα. Ολόκληρο το χωριό, όπου ζούσε η μητέρα τριών παιδιών, βρέθηκε στην εκκλησία για να συμπαρασταθεί στην οικογένεια.

Στο Γρίζανο Τρικάλων, το χωριό αποχαιρέτισε την Αναστασία Νάσιου, Η 56χρονη είχε έρθει από τη Γερμανία πριν έξι μήνες και εργαζόταν στο εργοστάσιο για να μαζέψει ένσημα, όπως είπαν στο protothema.gr συγγενείς της. Η Αναστασία άφησε πίσω της τρία παιδιά.

Μία ώρα αργότερα στον ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων κηδεύτηκε η Αγάπη Μπουνόβα. Ο γιος της Αγάπης είπε στον επικήδειο πως «δεν ήταν ατύχημα, όπως συχνά λέγετε για να κλείνουν γρήγορα οι πληγές. Ήταν αποτέλεσμα αμέλειας, αδιαφορίας και πράξεων που δεν έγιναν όπως έπρεπε».

«Η Αγάπη Μπουνόβα δεν έφυγε απλώς, της στέρησαν τη ζωή. Τη δική της των τεσσάρων συναδέλφων της. Όμως, όσο άδικος και αν ήταν ο τρόπος που έφυγε, η Αγάπη δεν έσβησε, δεν μπορεί να σβήσει ότι ζει μέσα μας. Σήμερα, δεν βρισκόμαστε εδώ μόνο για να πενθήσουμε, βρισκόμαστε για να την ευχαριστήσουμε. Να την ευχαριστήσουμε για όσα μας έδωσε, για την αγάπη που μας δίδαξε χωρίς λόγια, για το παράδειγμα μιας γυναίκας που στάθηκε όρθια, αγάπησε βαθιά, ήταν παρούσα. Ήταν παρούσα στις ζωές των παιδιών της, στον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα της και στο εγγόνι της που θα μεγαλώσει με το όνομά της σαν ευλογία και με την ιστορία της γιαγιάς της σαν δύναμη», συνέχισε.

«Μαμά, σου πήραν άδικα τη ζωή αλλά δεν θα αφήσουμε να πάρουν τη μνήμη σου. Η αγάπη σου είναι ακόμα εδώ, ζει μέσα μας, ζει στα παιδιά σου, ζει στο εγγόνι σου που θα μεγαλώσει γνωρίζοντας ότι είχε μια γιαγιά που την αγαπούσε απέραντα ακόμα και αν δεν προλάβατε όσα θα έπρεπε. Θα μιλάμε για εσένα, θα σε θυμόμαστε, θα αγαπάμε όπως μας έμαθες και θα προσέχουμε ο ένας τον άλλο. Δεν θα σε ξεχάσουμε, θα σε κουβαλάμε στις πράξεις μας, στις αποφάσεις μας, στον τρόπο που αγαπάμε τους ανθρώπους μας. Σε αποχαιρετούμε χωρίς να σε βλέπουμε αλλά σε νιώθουμε παντού. Καλό σου ταξίδι μαμά. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή σου. Η φωτιά δεν μπόρεσε να κάψει αυτό που ήσουν γιατί η αγάπη η δική σου δεν καίγεται. Η αγάπη η δική σου μένει για πάντα ζωντανή», κατέληξε.

Τρισάγιο στον εργοστάσιο

Στον τόπο όπου εκτυλίχθηκε η ανείπωτη τραγωδία, στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» τελέστηκε σήμερα το πρωί τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σιωπής από τον Μητροπολίτη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομο.

Τον Μητροπολίτη συνόδευαν ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου, Μητροπολίτης Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας, καθώς και ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Πλάτων.

Αύριο οι κηδείες δύο εργατριών

Αύριο οι συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στις άλλες δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη, κηδεύεται αύριο Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στον ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων. Επίσης τελείται στα Τρίκαλα η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, στον ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.

Το τελευταίο αντίο στην Σταυρούλα:

