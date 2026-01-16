Μάνα και κόρη συνελήφθησαν για κλοπή στην Πάτρα

Μάνα και κόρη επισκέφθηκαν κατάστημα ενδυμάτων αφαίρεσαν ρούχο χωρίς να πληρώσουν.

Εγιναν αντιληπτές και συνελήφθησαν για κλοπή το μεσημέρι της Πέμπτης 15/01/2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης.

