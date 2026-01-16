Μάνα και κόρη συνελήφθησαν για κλοπή στην Πάτρα
Μάνα και κόρη συνελήφθησαν, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Αμεσης Δράσης.
Μάνα και κόρη επισκέφθηκαν κατάστημα ενδυμάτων αφαίρεσαν ρούχο χωρίς να πληρώσουν.
Εγιναν αντιληπτές και συνελήφθησαν για κλοπή το μεσημέρι της Πέμπτης 15/01/2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης.
