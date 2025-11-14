Μάνδρα: Οκτώ χρόνια μετά τη φονική πλημμύρα – «Καμία δικαιοσύνη, καμία βοήθεια, μόνο σιωπή»

Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται από τη φονική πλημμύρα της Μάνδρας, στις 15 Νοεμβρίου 2017, που άφησε πίσω της 24 νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές. Παρά τα έργα που έγιναν, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές — και οι συγγενείς των θυμάτων δηλώνουν πως η δικαιοσύνη δεν αποδόθηκε ποτέ.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Αναστάσιος Μπερέτας, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών, Θανόντων και Πληγέντων Μάνδρας 2017, που έχασε τον πατέρα του στη θεομηνία, κατήγγειλε πως «οκτώ χρόνια αργότερα, ούτε δικαιοσύνη, ούτε βοήθεια υπήρξε για κανέναν».

Η φονική πλημμύρα, που προκλήθηκε από το χαμηλό βαρομετρικό «Ευρυδίκη», μετέτρεψε τους δρόμους της Μάνδρας και της Νέας Περάμου σε ποτάμια λάσπης, παρασύροντας ανθρώπους και οχήματα. Παρά τις δεσμεύσεις, η δικαστική διαδικασία ολοκληρώθηκε με ομόφωνη αθώωση των κατηγορουμένων, μεταξύ αυτών της πρώην δημάρχου Μάνδρας και στελεχών της Περιφέρειας.

«Τα έργα που έγιναν μετά την τραγωδία, απλώς επιβεβαιώνουν την ενοχή. Δεν ήταν “ακραίο φαινόμενο” – το 2015 είχαν ξανακινδυνεύσει οι ίδιοι άνθρωποι», δήλωσε ο κ. Μπερέτας, απορρίπτοντας την επίσημη αφήγηση περί «φυσικής καταστροφής».

Θυμήθηκε, με δάκρυα, τη μέρα που έμαθε πως ο πατέρας του χάθηκε: «Την προηγούμενη μέρα μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Την άλλη, με ειδοποίησαν να φύγω από τη δουλειά. Είχα δεκάδες αναπάντητες κλήσεις από τη μητέρα μου. Κατάλαβα πως κάτι κακό είχε συμβεί… αλλά ποτέ δεν φαντάστηκα αυτό».

Ο ίδιος περιέγραψε ένα κράτος “απόν”: «Ούτε η τότε κυβέρνηση, ούτε η σημερινή, ούτε κανένας. Μας έδωσαν ένα επίδομα μετά από ενάμιση χρόνο. Η αδερφή μου σπούδαζε, δούλευα δύο δουλειές για να μην της λείψει τίποτα».

Πέρα από τη σιωπή της Δικαιοσύνης, οι πληγέντες μιλούν για πλήρη απουσία ψυχολογικής στήριξης. «Μια γυναίκα που έζησε τον εφιάλτη, κρεμασμένη σε ένα δέντρο για ώρες, δεν έχει λάβει καμία βοήθεια μέχρι σήμερα», λέει ο κ. Μπερέτας.

Αποκαλύπτει επίσης ότι οι συγγενείς των θυμάτων αγνοούνται από τα υπουργεία: «Έχουμε στείλει επιστολές, έχουμε χτυπήσει πόρτες, κανείς δεν απαντά. Οι πόρτες είναι πάντα κλειστές».

Αναφερόμενος στη στάση του δικαστηρίου, σημείωσε πως «ένας πατέρας που έχασε τον γιο του δέχτηκε απαξιωτική συμπεριφορά από συνήγορο υπεράσπισης μέσα στην αίθουσα» και περιέγραψε σκηνές οδύνης για οικογένειες που ξεκληρίστηκαν: «Τρία παιδιά έμειναν ορφανά, το μικρότερο 16 ετών. Από τότε ζουν στα νοσοκομεία. Καμία υποστήριξη, καμία φροντίδα».

Ο πρόεδρος του συλλόγου έκλεισε με λόγια πικρής απογοήτευσης: «Πάντα το μαχαίρι λένε ότι θα φτάσει στο κόκαλο. Μα ποτέ δεν φτάνει πουθενά. Ούτε σε μας, ούτε σε κανέναν».

