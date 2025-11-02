Μάνη: Η άγρια ομορφιά της φύσης

Η σημερινή μας επιλογή είναι η Μάνη, την οποία πολλοί μπορεί να έχουν συνδυάσει με τις καλοκαιρινές μας διακοπές και εξορμήσεις, ωστόσο, το φθινόπωρο διαθέτει μια γοητευτική ομορφιά, όπου κυριαρχούν το τραχύ πέτρινο τοπίο, η ησυχία και η αγριεμένη θάλασσα.

Αν η πολυκοσμία, ο ήλιος και η ζέστη δεν είναι οι ιδανικές συνθήκες για να γνωρίσετε μια περιοχή, τότε αυτή η εποχή είναι η πιο κατάλληλη για να ανακαλύψετε τη Μάνη. Ενας ωραίος τρόπος για να ξεκινήσετε είναι από την Απόσκερη Μάνη που βλέπει στον Μεσσηνιακό Κόλπο και να φθάσετε στην Προσηλιακή ακτή που αγναντεύει τον Λακωνικό Κόλπο.

Μια πρώτη στάση μπορεί να είναι στη διάσημη Καρδαμύλη με τα υπέροχα πετρόκτιστα σπίτια. Βγείτε από τη δημοσιά και ανεβείτε μέχρι την παλιά πόλη της Καρδαμύλης, με τους μανιάτικους παλιούς πύργους, τις μικρές πέτρινες εκκλησίες και τον εντυπωσιακό πανύψηλο Πύργο του Μούρτζινου, του 17ου αιώνα, που λειτουργεί ως μουσείο.

Επίσης, οπωσδήποτε να κάνετε στάση στο Οίτυλο, το υπέροχο γραφικό χωριό γεμάτο μανιάτικα πυργόσπιτα. Χτισμένο στην πλαγιά ενός λόφου έχει αμφιθεατρική θέα στη θάλασσα και αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά παραθεριστικά χωριά της Μάνης. Τον χειμώνα έχει μια πιο άγρια ομορφιά, είναι πιο ήσυχο και σαφώς πιο ατμοσφαιρικό. Πιο χαμηλά τώρα, το Λιμένι, είναι ίσως από τα πιο όμορφα παραλιακά μέρη της Μάνης. Must στάση στον πύργο του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ενός από τους πρωταγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης και ηγεμόνα της Μάνης.

Από τα πιο όμορφα χωριά είναι και η Αρεόπολη. Ενας παραδοσιακός οικισμός που κάθε βήμα στα στενά του σας φέρνει πίσω στο 1800. Στον οικισμό ξεχωρίζουν η μικρή διπλή εκκλησία του Αγίου Χαράλαμπους και της Παναγίτσας, με τοιχογραφίες του 1869, καθώς και αρκετά αρχοντικά, όπως ο πύργος Πικουλάκη, μια οχυρή μανιάτικη κατοικία, με πύργο και πυργόσπιτο, όπου στεγάζεται το Βυζαντινό Μουσείο Μάνης.

Πολύ κοντά βρίσκονται και τα σπήλαια Διρού, ένα πραγματικό θαύμα της φύσης που πρέπει οπωσδήποτε να δείτε. Η επισκέψιμη διαδρομή έχει συνολικό μήκος 1.500 μέτρα, από τα οποία τα πρώτα 1.200 είναι λιμναία και τα υπόλοιπα χερσαία.

