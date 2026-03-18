Μανιάτης κατά κυβέρνησης για τον Οδοντωτό: Ερώτηση στην Κομισιόν για την αναστολή λειτουργίας

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο μεταφέρει το ζήτημα της αναστολής λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων ο Γιάννης Μανιάτης, καταθέτοντας ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) καταγγέλλει την κυβερνητική επιλογή για πλήρη αναστολή λειτουργίας της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής, μετά από 130 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, κάνοντας λόγο για σοβαρά ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας μεταφορών, της ανθεκτικότητας των υποδομών αλλά και της προστασίας περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών.

«Απουσία σχεδίου και ευθυνών» για τις κατολισθήσεις

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, παρά τα επαναλαμβανόμενα κατολισθητικά φαινόμενα και τις προειδοποιήσεις επιστημονικών φορέων –ιδίως μετά τις πυρκαγιές του 2023– δεν υλοποιήθηκε κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιδιαβρωτικής προστασίας και θωράκισης της γραμμής. Αντίθετα, όπως σημειώνει, η κυβέρνηση παρέμεινε «θεατής», με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν τεχνικά προβλήματα και περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Ο κ. Μανιάτης προειδοποιεί ότι η αναστολή λειτουργίας χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης και χωρίς αξιοποίηση υφιστάμενων μελετών και ευρωπαϊκών πόρων ενδέχεται να οδηγήσει στην πλήρη απαξίωση μιας κρίσιμης επένδυσης για την περιοχή, πλήττοντας παράλληλα την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και την κοινωνική συνοχή.

Στο μικροσκόπιο ευρωπαϊκοί πόροι και υποχρεώσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς –όπως επισημαίνεται– περίπου 45 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί για την αναβάθμιση της γραμμής. Ο ευρωβουλευτής θέτει ζήτημα επάρκειας συντήρησης και διαχείρισης κινδύνων, ώστε να μην οδηγηθεί η επένδυση σε απαξίωση.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η περιοχή διέλευσης του Οδοντωτού εντάσσεται στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000, γεγονός που ενισχύει –όπως σημειώνεται– τις υποχρεώσεις της χώρας ως προς την πρόληψη και αποκατάσταση φυσικών κινδύνων.

Τα τρία ερωτήματα προς την Κομισιόν

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γιάννης Μανιάτης ζητά απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τρία κρίσιμα ζητήματα:

Πώς αξιολογείται η συμμόρφωση της Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και την ανθεκτικότητα υποδομών, δεδομένης της πλήρους αναστολής λειτουργίας μιας συγχρηματοδοτούμενης υποδομής χωρίς σαφές σχέδιο αποκατάστασης;

Με ποιους τρόπους διασφαλίζεται ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι που επενδύθηκαν δεν απαξιώνονται λόγω ανεπαρκούς συντήρησης;

Αν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις προστασίας και πρόληψης σε μια περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000, η οποία επηρεάζεται από φυσικούς κινδύνους.

Η παρέμβαση του ευρωβουλευτή αναμένεται να αναδείξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ζήτημα της λειτουργίας του Οδοντωτού, ενός έργου με σημαντική ιστορική, αναπτυξιακή και περιβαλλοντική αξία για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα.