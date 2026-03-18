Μανιάτης κατά κυβέρνησης για τον Οδοντωτό: Ερώτηση στην Κομισιόν για την αναστολή λειτουργίας

18 Μαρ. 2026 14:04
Pelop News

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο μεταφέρει το ζήτημα της αναστολής λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων ο Γιάννης Μανιάτης, καταθέτοντας ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) καταγγέλλει την κυβερνητική επιλογή για πλήρη αναστολή λειτουργίας της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής, μετά από 130 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, κάνοντας λόγο για σοβαρά ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας μεταφορών, της ανθεκτικότητας των υποδομών αλλά και της προστασίας περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών.

«Απουσία σχεδίου και ευθυνών» για τις κατολισθήσεις

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, παρά τα επαναλαμβανόμενα κατολισθητικά φαινόμενα και τις προειδοποιήσεις επιστημονικών φορέων –ιδίως μετά τις πυρκαγιές του 2023– δεν υλοποιήθηκε κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιδιαβρωτικής προστασίας και θωράκισης της γραμμής. Αντίθετα, όπως σημειώνει, η κυβέρνηση παρέμεινε «θεατής», με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν τεχνικά προβλήματα και περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Ο κ. Μανιάτης προειδοποιεί ότι η αναστολή λειτουργίας χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης και χωρίς αξιοποίηση υφιστάμενων μελετών και ευρωπαϊκών πόρων ενδέχεται να οδηγήσει στην πλήρη απαξίωση μιας κρίσιμης επένδυσης για την περιοχή, πλήττοντας παράλληλα την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και την κοινωνική συνοχή.

Στο μικροσκόπιο ευρωπαϊκοί πόροι και υποχρεώσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς –όπως επισημαίνεται– περίπου 45 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί για την αναβάθμιση της γραμμής. Ο ευρωβουλευτής θέτει ζήτημα επάρκειας συντήρησης και διαχείρισης κινδύνων, ώστε να μην οδηγηθεί η επένδυση σε απαξίωση.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η περιοχή διέλευσης του Οδοντωτού εντάσσεται στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000, γεγονός που ενισχύει –όπως σημειώνεται– τις υποχρεώσεις της χώρας ως προς την πρόληψη και αποκατάσταση φυσικών κινδύνων.

Τα τρία ερωτήματα προς την Κομισιόν

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γιάννης Μανιάτης ζητά απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τρία κρίσιμα ζητήματα:

  • Πώς αξιολογείται η συμμόρφωση της Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και την ανθεκτικότητα υποδομών, δεδομένης της πλήρους αναστολής λειτουργίας μιας συγχρηματοδοτούμενης υποδομής χωρίς σαφές σχέδιο αποκατάστασης;

  • Με ποιους τρόπους διασφαλίζεται ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι που επενδύθηκαν δεν απαξιώνονται λόγω ανεπαρκούς συντήρησης;

  • Αν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις προστασίας και πρόληψης σε μια περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000, η οποία επηρεάζεται από φυσικούς κινδύνους.

Η παρέμβαση του ευρωβουλευτή αναμένεται να αναδείξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ζήτημα της λειτουργίας του Οδοντωτού, ενός έργου με σημαντική ιστορική, αναπτυξιακή και περιβαλλοντική αξία για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:56 Αγγελική Ηλιάδη: «Η μία σφαίρα με βρήκε στο στόμα και η άλλη στο πόδι» – Η μέρα που δολοφονήθηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης
15:48 Αραγτσί: «Δεν αλλάζει η στάση της Τεχεράνης για τα πυρηνικά»
15:40 Ζαχαράκη: Τα σχολεία μας δεν είναι ζούγκλα
15:32  Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
15:24 Ίδρυση της Anthestos Pharmaceuticals – Ο νέος τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Πατρών
15:16 Σύγχρονα αξεσουάρ αυτοκινήτου: τεχνολογία που κάνει την οδήγηση πιο ασφαλή και άνετη
15:08 Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.: Το ενεργειακό κόστος στις άμεσες προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις των Βιομηχανικών Πάρκων
15:03 Ισραηλινό πλήγμα σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Ιράν – Το χτύπημα είχε την έγκριση του Τραμπ
15:00 Διέρρευσαν αναφορές για τα έργα υποδομής στην Ανδραβίδα που προκαλούν αίσθηση
14:50 Κάλυμνος: Έφυγε στα 108 της η «κυρά» Ρηνιώ, η γυναίκα-σύμβολο του νησιού
14:46 Συλλήψεις σε Πάτρα, Αμαλιάδα και Αγρίνιο για παράνομο εμπόριο, τροχαίο και κλοπή
14:44 Πλεύρης από τα Διαβατά: Προετοιμασία για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης με έμφαση σε επιστροφές και άσυλο
14:41 Αναμενομένη ήττα στη Γλυφάδα για τον «λειψό» ΝΟΠ
14:38 Θεσσαλονίκη: Ο «Vector» αποκάλυψε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών – Συνελήφθη 39χρονος
14:33 Σύλληψη για διακεκριμένες κλοπές στην Αμαλιάδα – Εξιχνιάστηκαν επτά υποθέσεις
14:28 Ποια λειτουργία σταματάει στο Instagram από τον Μάιο
14:26 Κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων στην Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι 21 συλληφθέντες – Ο «εγκέφαλος», η βιτρίνα και τα 5 εκατ. ευρώ
14:18 Ζαχαράκη για τα σχολεία: «Δεν είναι ζούγκλα» – ΕΔΕ για την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη και νέα μέτρα στήριξης
14:05 Βουλή: Νέος Δ’ αντιπρόεδρος ο Πάρις Κουκουλόπουλος με 255 ψήφους
14:04 Μανιάτης κατά κυβέρνησης για τον Οδοντωτό: Ερώτηση στην Κομισιόν για την αναστολή λειτουργίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
