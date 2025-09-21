Μανώλης Κοττάκης στον Peloponnisos FM 103,9: «Πολιτικό σύστημα με… 1,5 κόμμα και μονοκρατορία»

Πάντα μια κουβέντα με τον Μανώλη Κοττάκη είναι ενδιαφέρουσα. Πόσω μάλλον σε αυτήν τη συγκυρία με την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τα σενάρια για τη δημιουργία κομμάτων από τους Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα. Ο διευθυντής της εφημερίδας «Εστία» μοιράστηκε την Παρασκευή τις σκέψεις του με τους ακροατές του Peloponnisos FM 103,9 στην εκπομπή «Μαζί στον αέρα… καλημέρα!».

Για την προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ: «Νομίζω ότι ο κ. Λοβέρδος εδώ και καιρό ήταν ο κρυφός παίκτης της ΝΔ. Και μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Οταν συζητάμε για τα σύννεφα μιλάμε για πράγματα που συνδέουν την πολιτική με το όνειρο. Σε αυτήν την περίπτωση, όμως, τα πράγματα είναι πολύ κυνικά. Ο κ. Λοβέρδος είχε κατέβει για υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτή τη διαδικασία είχαν ψηφίσει κατ΄ οδηγίαν ή με αυθόρμητη πρωτοβουλία τους, διάσημοι παράγοντες της αγοράς και νεοδημοκράτες και στήριξαν τον κ. Λοβέρδο. Κι όταν ρώτησα κάποιον εξ αυτών, μου απάντησε: “Για να έχει, παιδί μου, ο Κυριάκος ένα δεκανίκι εάν δεν έχει αυτοδυναμία”. Κι όταν τελικά δεν πέρασε στον β΄ γύρο ο κ. Λοβέρδος, επελέγη ο κ. Ανδρουλάκης. Γνωρίζαμε κάποτε ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο παρατάσσονται τα κόμματα το ένα απέναντι στο άλλο και μάχονται ιδεολογικά. Πλέον, βλέπουμε άλλα πράγματα. Μιλάω γενικά και δεν αναφέρομαι μόνο στον κ. Λοβέρδο. Μετά τις εκλογές του 2023, το πολιτικό σύστημα τείνει σε φαινόμενο “1,5 κόμματος”, με μονοκρατορία του πρωταγωνιστή. Συζητήθηκαν καθόλου τα Τέμπη στις εκλογές του 2023; Συζητήθηκαν το παράλληλο νόμισμα του κ. Τσακαλώτου, το σχέδιο “Δήμητρα” του κ. Βαρουφάκη και οι δηλώσεις του κ. Κατρούγκαλου…».

Για το αν θα ιδρύσουν κόμματα Σαμαράς και Τσίπρας: «Για τον κ. Σαμαρά εκτιμώ ότι δεν βιάζεται και δεν πρόκειται μέσα στο 2025 να κάνει κόμμα. Η ΝΔ του ρίχνει πανικόβλητη γέφυρες με τον κ. Γεραπετρίτη -αν είναι δυνατόν!- ή με τον ευεργετημένο κ. Βορίδη, ο οποίος τον αποκαλούσε ειρωνικά “καλέ μου κύριε”. Με ένα κόμμα Σαμαρά, η ΝΔ θα χάσει οριστικά το 13% περίπου, που δίνει αυτοδυναμία. Οταν διέγραφαν, όμως, έναν πρώην πρωθυπουργό, δεν έπρεπε να το είχαν σκεφτεί καλύτερα; Για τον κ. Τσίπρα περιμένουμε επίσης να ανακοινώσει τις αποφάσεις του εντός του 2026. Δεν νομίζω ότι θα πράξει κάτι νωρίτερα».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



