Μανώλης Μαυρομμάτης: «Όταν επιστρέψω στο σπίτι, όλα θα είναι διαφορετικά» – Η απώλεια μετά τη φωτιά στο Κολωνάκι ΒΙΝΤΕΟ

Για τη ζωή του μετά την απώλεια της συζύγου του, που έχασε τη ζωή της στη φωτιά στο σπίτι τους στο Κολωνάκι πριν από δύο χρόνια, μίλησε ο Μανώλης Μαυρομμάτης, περιγράφοντας με συγκίνηση τη νέα καθημερινότητά του.

15 Ιαν. 2026 12:26
Για την απώλεια της συζύγου του και τις αλλαγές που αυτή έφερε στη ζωή του μίλησε ο Μανώλης Μαυρομμάτης, δύο χρόνια μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους στο Κολωνάκι.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Happy Day» του ALPHA, ο δημοσιογράφος περιέγραψε το βάρος της απουσίας και τη δυσκολία της επιστροφής στον χώρο όπου χάθηκε η σύζυγός του. «Όταν επιστρέψω στο σπίτι, όλα θα είναι διαφορετικά, γιατί έχασα τη γυναίκα μου στα αποκαΐδια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, έχει αποφασίσει να μετακομίσει σε μια μικρή γκαρσονιέρα στην ίδια περιοχή, καθώς το σπίτι παραμένει σε κακή κατάσταση μετά την πυρκαγιά. Αναφερόμενος στη σημερινή οικογενειακή του κατάσταση, σημείωσε: «Οικογένεια δεν υπάρχει. Έχασα τη γυναίκα μου. Ο γιος μου είναι στο Λονδίνο λόγω δουλειάς, οπότε μιλάμε μόνο στο τηλέφωνο».

Παρά τη βαθιά απώλεια, ο Μανώλης Μαυρομμάτης στάθηκε στη στήριξη που έχει δεχθεί από τον κόσμο και τους συναδέλφους του. Όπως είπε, οι επισκέψεις και τα μηνύματα συμπαράστασης όλο αυτό το διάστημα του δίνουν δύναμη. «Υπάρχει δύναμη ζωής. Είναι μεγάλη ψυχική ικανοποίηση να νιώθω ότι δεν με έχει ξεχάσει ούτε ο κόσμος, ούτε οι φίλοι και οι συνάδελφοι», ανέφερε.

Κλείνοντας, μίλησε και για τις υλικές ζημιές που προκάλεσε η φωτιά, τονίζοντας ότι οι απώλειες ήρθαν διαδοχικά, αφήνοντας πίσω τους μια καθημερινότητα που χρειάστηκε –και συνεχίζει– να ξαναχτιστεί από την αρχή.


