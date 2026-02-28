Μανόλο είσαι τρέλα! Τι κάνεις; Ο Καραλής πέταξε στο διάστημα (!), 6.17μ τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο επί κοντώ

Τρέλα από Καραλή! Ποιος Σεργκέι Μπούμπκα και ποιος Ρενό Λαβιλενί. Ο τεράστιος Εμμανουήλ Καραλής κατέχει από το βράδυ του Σαββάτου (28/02) τη 2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο άλμα επί κοντώ.

Ο διαστημικός 26χρονος Έλληνας πέρασε με σχετική άνεση τα 6.17μ στο κλειστό της Παιανίας και πλέον το όνομά του είναι μόνο κάτω από τον βιονικό Μόντο Ντουπλάντις σε ό,τι αφορά τις κορυφαίες επιδόσεις.

Με το άλμα του στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, ο Μανόλο άφησε πίσω του τον θρυλικό Μπούμπκα με 6.15μ και τον απίθανο Γάλλο Λαβιλενί με 6.16μ και μπροστά του είναι μόνο ο Ντουπλάντις με 6.30μ.

Ωστόσο, το ακόμα πιο ασύλληπτο είναι ότι -όπως φαίνεται και από την τηλεοπτική λήψη- έχει ακόμα μεγάλο “αέρα”, που σημαίνει ότι το επόμενο απίθανο ρεκόρ δεν απέχει και πολύ.

Μετά το αδιανόητο ατομικό ρεκόρ του, ο Καραλής επιχείρησε να καταρρίψει και το Παγκόσμιο ρεκόρ του Αρμάντ Ντουπλάντις, βάζοντας τον πήχη στα 6.31μ.! Έκανε δύο άλματα στο συγκεκριμένο ύψος, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Στη συνέχεια βέβαια, αποθεώθηκε από τον κόσμο που βρέθηκε στο κλειστό της Παιανίας και έδειξε με το διάπλατο χαμόγελό του και τις κινήσεις του να το απολαμβάνει.

Θυμίζουμε ότι μέχρι πριν τον σημερινό (28/02) αγώνα, ο Καραλής είχε καλύτερο άλμα στα 6.08μ.

Αναλυτικά οι 10 κορυφαίοι άλτες στην ιστορία του επί κοντώ

1. Αρμάντ Ντουπλάντις 6.30μ

2. Εμμανουήλ Καραλής 6.17μ

3. Ρενό Λαβιλενί 6.16μ

4. Σεργκέι Μπούμκα 6.15μ

5. Κέι Σι Λάιτφουτ 6.07μ

6. Στίβεν Χούκερ 6.06μ

7. Σαμ Κέντρικς 6.06μ

8. Μαξίμ Ταράσοφ 6.05μ

9. Νμίτρι Μαρκόφ 6.04μ

10. Κρίστοφερ Νίλσεν 6.05μ

