Μανόλο είσαι τρέλα! Τι κάνεις; Ο Καραλής πέταξε στο διάστημα (!), 6.17μ τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο επί κοντώ

Με το απίθανο άλμα του στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, ο Μανόλο άφησε πίσω του τον θρυλικό Μπούμπκα με 6.15μ και τον απίθανο Γάλλο Λαβιλενί με 6.16μ και μπροστά του είναι μόνο ο Ντουπλάντις με 6.30μ.

Μανόλο είσαι τρέλα! Τι κάνεις; Ο Καραλής πέταξε στο διάστημα (!), 6.17μ τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο επί κοντώ
28 Φεβ. 2026 20:51
Pelop News

Τρέλα από Καραλή! Ποιος Σεργκέι Μπούμπκα και ποιος Ρενό Λαβιλενί. Ο τεράστιος Εμμανουήλ Καραλής κατέχει από το βράδυ του Σαββάτου (28/02) τη 2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο άλμα επί κοντώ.

Ο διαστημικός 26χρονος Έλληνας πέρασε με σχετική άνεση τα 6.17μ στο κλειστό της Παιανίας και πλέον το όνομά του είναι μόνο κάτω από τον βιονικό Μόντο Ντουπλάντις σε ό,τι αφορά τις κορυφαίες επιδόσεις.

Με το άλμα του στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, ο Μανόλο άφησε πίσω του τον θρυλικό Μπούμπκα με 6.15μ και τον απίθανο Γάλλο Λαβιλενί με 6.16μ και μπροστά του είναι μόνο ο Ντουπλάντις με 6.30μ.

Ωστόσο, το ακόμα πιο ασύλληπτο είναι ότι -όπως φαίνεται και από την τηλεοπτική λήψη- έχει ακόμα μεγάλο “αέρα”, που σημαίνει ότι το επόμενο απίθανο ρεκόρ δεν απέχει και πολύ.

Μετά το αδιανόητο ατομικό ρεκόρ του, ο Καραλής επιχείρησε να καταρρίψει και το Παγκόσμιο ρεκόρ του Αρμάντ Ντουπλάντις, βάζοντας τον πήχη στα 6.31μ.! Έκανε δύο άλματα στο συγκεκριμένο ύψος, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Στη συνέχεια βέβαια, αποθεώθηκε από τον κόσμο που βρέθηκε στο κλειστό της Παιανίας και έδειξε με το διάπλατο χαμόγελό του και τις κινήσεις του να το απολαμβάνει.

Θυμίζουμε ότι μέχρι πριν τον σημερινό (28/02) αγώνα, ο Καραλής είχε καλύτερο άλμα στα 6.08μ.

Αναλυτικά οι 10 κορυφαίοι άλτες στην ιστορία του επί κοντώ
1. Αρμάντ Ντουπλάντις 6.30μ
2. Εμμανουήλ Καραλής 6.17μ
3. Ρενό Λαβιλενί 6.16μ
4. Σεργκέι Μπούμκα 6.15μ
5. Κέι Σι Λάιτφουτ 6.07μ
6. Στίβεν Χούκερ 6.06μ
7. Σαμ Κέντρικς 6.06μ
8. Μαξίμ Ταράσοφ 6.05μ
9. Νμίτρι Μαρκόφ 6.04μ
10. Κρίστοφερ Νίλσεν 6.05μ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Η μεγάλη χασούρα και ζημιά για όσους τρώνε αφηρημένοι μπροστά στην τηλεόραση
22:39 Αυτοί είναι οι 20 καλύτεροι προορισμοί για το 2026, ποιοι είναι οι δυο ελληνικοί
22:19 Η κίνηση «κλειδί», ένα ποτήρι γάλα μετά την προπόνηση κάνει θαύματα στα οστά των 60χρονων
22:10 Νεκρός ο Χαμενεΐ υποστηρίζει ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ
22:00 Η Μέση Ανατολή στο χείλος της φωτιάς: Η κλιμάκωση πολέμου Ισραήλ–ΗΠΑ με το Ιράν έχουν συνέπειες σε Παγκόσμιο επίπεδο
21:50 Ο Ολυμπιακός με ανατροπή σε τελικό-θρίλερ πανηγύρισε το Κύπελλο
21:46 Ο Προμηθέας στον τελικό του Rising Stars
21:39 Καιρός: Η Άνοιξη μπαίνει με λιακάδα και λίγη συννεφιά
21:32 Η Ολυμπιάδα νίκησε την Πετρούπολη, αλλά «έχασε» βαθμό
21:24 Ασπροβάλτα: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου του
21:11 Το μήνυμα του Ισραήλ: Εξαπολύσαμε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή στην ιστορία μας
21:01 Ηττα από Νηρέα για τον «λειψό» Ερμή, «κλειδί» το πρώτο σετ
20:51 Μανόλο είσαι τρέλα! Τι κάνεις; Ο Καραλής πέταξε στο διάστημα (!), 6.17μ τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο επί κοντώ
20:43 Ήττα σοκ για τον Απόλλωνα στην Καλλιθέα
20:35 Γιατί ο σκύλος σας πρέπει να μυρίζει τα πάντα στη βόλτα: Ο λόγος που δεν πρέπει να τον βιάζετε
20:24 Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε στην πίστα με μουστάκι! ΒΙΝΤΕΟ
20:11 Οι Νέανιδες του Απόλλωνα κατέκτησαν το πρωτάθλημα Πελοποννήσου! ΦΩΤΟ
20:01 Τι είναι πιο ασφαλές να πληρώνουμε με κάρτα ή μέσω κινητού τηλεφώνου;
19:51 Το περπάτημα καθημερινά ενισχύει εγκέφαλο, καρδιά και συναισθηματική υγεία. Πόσο όμως είναι καλό να περπατάτε οι +50;
19:41 Με ιστορική ανατροπή η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έσπασε το αήττητο του Κρόνου, ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ