Μαντζιόνε: Δεν θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Η ομοσπονδιακή δικαστής απέρριψε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας

Μαντζιόνε: Δεν θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare
30 Ιαν. 2026 23:21
Pelop News

Όπως γνωστοποιήθηκε ο Λουίτζι Μαντζιόνε δεν θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμπσον, τον Δεκέμβριο του 2024 στο κέντρο του Μανχάταν, καθώς ομοσπονδιακή δικαστής απέρριψε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Νόμπελ: Είναι πιθανή ψηφιακή κατασκοπεία πίσω από την πρώιμη αποκάλυψη του ονόματος της νικήτριας Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Σύμφωνα με το CNN, η απόφαση είναι πλήγμα για τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, οι οποίοι επέμεναν για επιβολή της θανατικής ποινής στην υπόθεση του Μαντζιόνε. Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος Τόμπσον δολοφονήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2024, καθώς κατευθυνόταν προς ξενοδοχείο στο Μανχάταν για το ετήσιο συνέδριο επενδυτών της εταιρείας του.

Η δικαστής Μάργκαρετ Γκάρνετ απέρριψε την κατηγορία για φόνο επειδή προϋποθέτει ότι η δολοφονία να διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια ενός άλλου «εγκλήματος βίας». Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι τα άλλα «εγκλήματα βίας» ήταν δύο κατηγορίες παρενόχλησης (stalking), υποστηρίζοντας ότι ο Μαντζιόνε παρενόχλησε τον Τόμπσον στο διαδίκτυο και ταξίδεψε σε όλη την πολιτεία για να πραγματοποιήσει τη δολοφονία.

Η δικαστής διαφώνησε, κρίνοντας ότι οι κατηγορίες για stalking δεν αποτελούν «εγκλήματα βίας» και απέρριψε δύο κατηγορίες στην ομοσπονδιακή του υπόθεση, τον φόνο και ένα αδίκημα περί πυροβόλων όπλων.

Όπως αναφέρει το CNN, η κατηγορία για φόνο είναι η μόνη κατηγορία στο ομοσπονδιακό κατηγορητήριο του Μαντζιόνε που θα μπορούσε να επιφέρει πιθανή θανατική ποινή.

Ωστόσο, ο Μαντζιόνε θα αντιμετωπίσει ακόμη δύο κατηγορίες για stalking, οι οποίες, σε περίπτωση καταδίκης, επισύρουν μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Στις 13 Οκτωβρίου η δίκη
Η διαδικασία επιλογής ενόρκων για την ομοσπονδιακή δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου, με τις εισαγωγικές αγορεύσεις να αρχίζουν στις 13 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, η δικαστής Μάργκαρετ Γκάρνετ αποφάσισε την Παρασκευή να επιτραπεί η χρήση στο δικαστήριο των αποδεικτικών στοιχείων που βρέθηκαν στο σακίδιο του Μαντζιόνε κατά τη σύλληψή του.

Από το σακίδιο κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένα πιστόλι, ένας γεμιστήρας με σφαίρες και ένα κόκκινο σημειωματάριο, στοιχεία-κλειδιά που, σύμφωνα με τις Αρχές, τον συνδέουν με τη δολοφονία.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης είχαν ζητήσει να αποκλειστούν αυτά τα στοιχεία από τη δίκη, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα στο σακίδιο ήταν παράνομη, καθώς δεν είχε εκδοθεί ένταλμα και δεν υπήρχε άμεση απειλή που να δικαιολογεί έρευνα χωρίς δικαστική άδεια.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι άνδρας προσποιήθηκε τον αστυνομικό για να βγάλει από τη φυλακή τον Ματζιόνε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του
23:39 Στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας
23:21 Μαντζιόνε: Δεν θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare
22:55 Απόφαση του ΣτΕ: Ανανέωση και έκδοση διαβατηρίων με παλαιού τύπου ταυτότητες
22:45 «Εμφύτευσαν λάθος έμβρυο», ζευγάρι λευκών απέκτησε μαύρο μωρό!
22:36 Το μεγάλο μυστικό του 93χρονου, που έχει τη βιολογική ηλικία ενός 30άρη! ΒΙΝΤΕΟ
22:26 Η καλή εξέλιξη για τον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ που νοσηλεύεται στη Ρουμανία
22:20 Η τιμωρία του Βεζένκοφ και πότε θα την εκτίσει
22:11 MRB: Ένας στους τρεις αναποφάσιστους υπέρ της Καρυστιανού
22:01 Κυριάκος Μητσοτάκης: Για να είμαστε ευημερούσα και δημοκρατική χώρα, πρέπει να είμαστε ασφαλείς
21:51 NASA: Η κακοκαιρία… αναβάλει την επιστροφή στη Σελήνη
21:41 Καταδίκη και τριετή φυλάκιση σε δάσκαλο για σεξουαλική παρενόχληση 10χρονης μαθήτριας!
21:31 Κακοκαιρία: Στο κόκκινο Πελοπόννησος, Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Αττική!
21:21 Πάτρα: Τροχαίο μετά από σύγκρουση ΙΧ και δίκυκλου
21:11 Υπόθεση Επστάιν: Τρία εκατομμύρια έγγραφα στον «αέρα»! ΦΩΤΟ
21:01 «Έσβησε» στα 71 της χρόνια η θρυλική Κάθριν Ο’ Χάρα
20:51 Europa League: Οι ώρες και οι ημέρες των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν
20:41 Μήνυμα Τραμπ στην Τεχεράνη: Τραμπ: Μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, θα δούμε τι θα γίνει αν δεν υπάρξει συμφωνία
20:31 «Σε ευχαριστώ που ήσουν το παράδειγμα» συγκινεί η Εριέττα Κούρκουλου για τον πατέρα της Νίκο Κούρκουλο, που «έφυγε» πριν 19 χρόνια
20:21 Νοκ-άουτ η γραμμή «100», σοβαρό το πρόβλημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ