Μαντζιόνε: Δεν θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Όπως γνωστοποιήθηκε ο Λουίτζι Μαντζιόνε δεν θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμπσον, τον Δεκέμβριο του 2024 στο κέντρο του Μανχάταν, καθώς ομοσπονδιακή δικαστής απέρριψε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με το CNN, η απόφαση είναι πλήγμα για τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, οι οποίοι επέμεναν για επιβολή της θανατικής ποινής στην υπόθεση του Μαντζιόνε. Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος Τόμπσον δολοφονήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2024, καθώς κατευθυνόταν προς ξενοδοχείο στο Μανχάταν για το ετήσιο συνέδριο επενδυτών της εταιρείας του.

Η δικαστής Μάργκαρετ Γκάρνετ απέρριψε την κατηγορία για φόνο επειδή προϋποθέτει ότι η δολοφονία να διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια ενός άλλου «εγκλήματος βίας». Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι τα άλλα «εγκλήματα βίας» ήταν δύο κατηγορίες παρενόχλησης (stalking), υποστηρίζοντας ότι ο Μαντζιόνε παρενόχλησε τον Τόμπσον στο διαδίκτυο και ταξίδεψε σε όλη την πολιτεία για να πραγματοποιήσει τη δολοφονία.

Η δικαστής διαφώνησε, κρίνοντας ότι οι κατηγορίες για stalking δεν αποτελούν «εγκλήματα βίας» και απέρριψε δύο κατηγορίες στην ομοσπονδιακή του υπόθεση, τον φόνο και ένα αδίκημα περί πυροβόλων όπλων.

Όπως αναφέρει το CNN, η κατηγορία για φόνο είναι η μόνη κατηγορία στο ομοσπονδιακό κατηγορητήριο του Μαντζιόνε που θα μπορούσε να επιφέρει πιθανή θανατική ποινή.

Ωστόσο, ο Μαντζιόνε θα αντιμετωπίσει ακόμη δύο κατηγορίες για stalking, οι οποίες, σε περίπτωση καταδίκης, επισύρουν μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Στις 13 Οκτωβρίου η δίκη

Η διαδικασία επιλογής ενόρκων για την ομοσπονδιακή δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου, με τις εισαγωγικές αγορεύσεις να αρχίζουν στις 13 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, η δικαστής Μάργκαρετ Γκάρνετ αποφάσισε την Παρασκευή να επιτραπεί η χρήση στο δικαστήριο των αποδεικτικών στοιχείων που βρέθηκαν στο σακίδιο του Μαντζιόνε κατά τη σύλληψή του.

Από το σακίδιο κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένα πιστόλι, ένας γεμιστήρας με σφαίρες και ένα κόκκινο σημειωματάριο, στοιχεία-κλειδιά που, σύμφωνα με τις Αρχές, τον συνδέουν με τη δολοφονία.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης είχαν ζητήσει να αποκλειστούν αυτά τα στοιχεία από τη δίκη, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα στο σακίδιο ήταν παράνομη, καθώς δεν είχε εκδοθεί ένταλμα και δεν υπήρχε άμεση απειλή που να δικαιολογεί έρευνα χωρίς δικαστική άδεια.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι άνδρας προσποιήθηκε τον αστυνομικό για να βγάλει από τη φυλακή τον Ματζιόνε.

