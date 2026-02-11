Μάντζος για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Ο ελληνοτουρκικός διάλογος χρειάζεται ρεαλισμό, χωρίς αυταπάτες

Ο Τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολιάζει τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα και θέτει προϋποθέσεις για ουσιαστική προσέγγιση

11 Φεβ. 2026 20:48
Pelop News

Ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος του Τομέα Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αναφέρθηκε στις δηλώσεις που ακολούθησαν τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, τονίζοντας την ανάγκη ρεαλιστικής προσέγγισης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Μάντζο, τα περιθώρια για την επίλυση της κύριας διμερούς διαφοράς –δηλαδή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο– παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένα, εφόσον η Τουρκία συνεχίζει να προβάλλει αναθεωρητικές θέσεις, παράνομες διεκδικήσεις και απειλές χρήσης βίας κατά της Ελλάδας, σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Ο Τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι όσο η Άγκυρα προχωρά σε προκλητικές ενέργειες –όπως η έκδοση NAVTEX αορίστου χρόνου για μεγάλη περιοχή του Αιγαίου ή η επαναφορά του όρου «τουρκική μειονότητα» κατά παράβαση της Συνθήκης της Λωζάννης– η ελληνοτουρκική προσέγγιση δεν μπορεί να ξεπεράσει το επίπεδο της απλής διαχείρισης κρίσεων.

«Ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να συνεχιστεί, χωρίς ψευδαισθήσεις, με απόλυτο ρεαλισμό και πλήρη κατανόηση των θέσεων της άλλης πλευράς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μάντζος. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να διατηρεί συνολική εικόνα της γεωπολιτικής κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή, παρακολουθώντας στενά τις κινήσεις της Τουρκίας σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική –από την Αίγυπτο και τη Συρία έως τις κουρδικές περιοχές.

Καταλήγοντας, ο Δημήτρης Μάντζος υπογράμμισε την ανάγκη εθνικής συναντίληψης σε στρατηγικό επίπεδο, η οποία θα βασίζεται σε σταθερές αρχές: αταλάντευτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ενίσχυση και διατήρηση των διεθνών συμμαχιών της χώρας, καθώς και αξιοποίηση του ρόλου της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισμούς.

