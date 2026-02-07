Μαραθώνος: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μηχανή

Δυστυχώς τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (6/2) στη λεωφόρο Μαραθώνος στο Πικέρμι, καθώς ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου είχε διακομιστεί.

Το τροχαίο δυστύχημα κατά το οποίο τραυματίστηκε και ο οδηγός της μοτοσικλέτας, σημειώθηκε περίπου 500 μέτρα μετά τη διασταύρωση της λεωφόρου Μαραθώνος με την Πικερμίου.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα, τα οποία μετέφεραν τον πεζό και τον αναβάτη της μηχανής, σοβαρά τραυματισμένους, στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ στο σημείο δεν υπάρχει διάβαση πεζών. Η Τροχαία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δει πώς συνέβη η παράσυρση

