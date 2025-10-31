Μαρία Ασλαμάζη: Η ζωή της μετά τη μεταμόσχευση έξι οργάνων

Τον Αύγουστο του 2011, στον δρόμο της επιστροφής προς τη Θεσσαλονίκη από το νοσοκομείο Καβάλας, όπου εργαζόταν ως ειδικευόμενη γιατρός, η Μαρία Ασλαμάζη σκεφτόταν έντονα τη γενναιοδωρία της οικογένειας ενός αποβιώσαντος να δωρίσει τα όργανά του, εκείνο το πρωί. Επιστρέφοντας μοιράστηκε τη σκέψη με τη μητέρα της και της ανακοίνωσε την απόφασή της: «Αν μου συμβεί κάτι, θέλω να τα δώσετε όλα».

Εκείνη αντέδρασε έντονα, έχοντας νωπή και τη μνήμη μιας νεοπλασίας που είχε αντιμετωπίσει η κόρη της σε πολύ νεαρή ηλικία. Το θέμα δεν ξανασυζητήθηκε επί 13 μήνες, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012, όταν λόγω μιας επιπλοκής στην υγεία της χρειάστηκε η ίδια να υποβληθεί σε μεταμόσχευση. «Πριν προλάβω να δηλώσω υποψήφια δότρια, είδα να επιβεβαιώνεται η στατιστική, σύμφωνα με την οποία είναι πολύ πιο πιθανό κάποιος να γίνει λήπτης οργάνων στη διάρκεια της ζωής του παρά να δώσει όργανα μετά τον θάνατό του», λέει η ίδια και διηγείται την αλληλουχία των γεγονότων που ακολούθησε σε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση.

Εκτοτε μοιράζεται την εμπειρία της σε κάθε ευκαιρία που της δίνεται, θέλοντας να εκπέμψει το μήνυμά της ότι «η μεταμόσχευση μας αφορά όλους». Η μοναδική Ελληνίδα και μια από τις ελάχιστες στην Ευρώπη με πολυσπλαχνική μεταμόσχευση συνολικά 6 οργάνων θα συμμετάσχει σε διήμερη εκδήλωση ευαισθητοποίησης στην Κατερίνη, την 1 και 2 Νοεμβρίου, με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ακτινοθεραπεία στην οποία υποβλήθηκε για το σάρκωμα που εμφάνισε σε ηλικία μόλις 10 ετών, προκάλεσε βλάβη στα αγγεία της κοιλιακής χώρας. Αρκετά χρόνια αργότερα, μια θρόμβωση, ως επιπλοκή στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο ενός άλλου χειρουργείου σε προϋπάρχουσα στένωση άνω μεσεντέριας αρτηρίας, άνοιξε τον κύκλο μιας νέας περιπέτειας. Μπήκε σε παρεντερική διατροφή, η οποία με τη σειρά της επηρέασε το ήπαρ, προκάλεσε ηπατική ανεπάρκεια και σε δεύτερο χρόνο χρειάστηκε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση.

Μετά από συνολικά πέντε χρόνια αναμονής μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ, όπου σε μια επέμβαση διάρκειας 16 ετών σε κλινική του Κλίβελαντ δέχτηκε ταυτόχρονη μεταμόσχευση στομάχου, δωδεκαδακτύλου, ήπατος, παγκρέατος και λεπτού εντέρου. Ολα τα όργανα ανήκαν σε μια νεαρή Αμερικανίδα που είχε πέσει θύμα τροχαίου δυστυχήματος.

«Αν και ήθελα πολύ να μάθω για αυτή την κοπέλα και να γνωρίσω την οικογένειά της, δυστυχώς κατάφερα να μάθω ελάχιστα. Μου είπαν μόνο πως ήταν στα ‘’early thirties’’ (λίγο πάνω από 30 ετών) και διέμενε στο Μέριλαντ», λέει η κ. Ασλαμάζη, προσθέτοντας: «Εγραψα στην οικογένειά της, αλλά δεν μου απάντησαν ποτέ. Για κάποιο λόγο δεν θέλουν να επικοινωνήσουν, τους είναι δύσκολο. Τους κατανοώ και το σέβομαι, ο καθένας πενθεί με τον δικό του τρόπο».

Το 2022, τέσσερα χρόνια μετά την πολυσπλαχνική μεταμόσχευση, χρειάστηκε να υποβληθεί και σε μεταμόσχευση νεφρού, λόγω της νεφροτοξικότητας των φαρμάκων που λάμβανε μετά την επέμβαση στις ΗΠΑ. Δότρια αυτή τη φορά ήταν η μητέρα της.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μέχρι το Γυμνάσιο, η Μαρία Ασλαμάζη προσανατολιζόταν προς τη Νομική. Η στροφή προς την Ιατρική είχε ως γενεσιουργό αφορμή την περιπέτεια της υγείας της. «Τότε άρχισα να σκέφτομαι πώς θα μπορούσα να προσφέρω περισσότερα ως γιατρός», λέει και συμπληρώνει: «Το χειρότερο στην ασθένεια, όπως τη βίωσα εγώ, είναι ο σωματικός πόνος και η διαχείρισή του. Ηθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με κάτι που θα βοηθήσει τον κόσμο να πονάει λιγότερο».

Σήμερα, έχει τελειώσει την ειδικότητα της αναισθησιολογίας στο ΑΧΕΠΑ και βρίσκεται στη διαδικασία των εξετάσεων για τον τίτλο, η οποία καθυστέρησε σημαντικά λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπισε με την υγεία της. Στη συνέχεια, σκοπεύει να εργαστεί σε Ιατρείο Πόνου, χωρίς να αποκλείει και την πιθανότητα να ενταχθεί σε κάποια μεταμοσχευτική ομάδα. «Εχει περάσει κι αυτό από το μυαλό μου, αλλά ο πόνος με ενδιαφέρει περισσότερο» καταλήγει.

Το διήμερο Συνέδριο «Δώρο και Γέφυρα Ζωής – Από την Πρόληψη στη Δωρεά – Μεταμόσχευση Οργάνων και Μυελού των Οστών» διοργανώνεται αύριο και μεθαύριο, 1 και 2 Νοεμβρίου, από την ΑΜΚΕ «Δωρίζω, άρα υπάρχουμε» και το ΓΝ Κατερίνης, με τη συνεργασία του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας, του ΕΟΜ, της Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος και τη συμμετοχή του ΚΕΔΜΟΠ «Χάρισε Ζωή» του Πανεπιστημίου Πατρών.

